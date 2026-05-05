Danas ćemo saznati prvog finalista Lige prvaka: Evo gdje gledati dvoboj Arsenala i Atletica

Iako nogometni svijet sa znatno većim očekivanjem gleda prema srijedi i uzvratu između Bayerna i Paris Saint-Germaina, današnji polufinalni uzvrat između Arsenala i Atlético Madrida na Emiratesu (21 sat, ArenaSport 1) možda nam pruža čak i više u kontekstu izjednačenosti i napetosti. Podsjetimo, u prvom okršaju u Madridu momčadi su odigrale neodlučeno 1:1, a oba pogotka postignuta su iz kaznenih udaraca. Posebna motivacija za obje momčadi u ovom dvoboju proizlazi iz činjenice da nijedna od njih u svojoj povijesti nije osvojila europski naslov, iako su obje znale stizati do finala.

Arsenal je i dalje jedina neporažena momčad ove sezone u Ligi prvaka, s učinkom od deset pobjeda i tri remija. Tih 13 uzastopnih europskih utakmica bez poraza ujedno su i rekord za Arsenal, odnosno izjednačenje rekorda iz 2005. i 2006. godine. Ono što dodatno ohrabruje momčad Mikela Artete jest činjenica da je Atlético prilično slab u gostima, posebice u Engleskoj. Naime, Atleti su pobijedili u tek dvije od posljednjih 13 utakmica u Ligi prvaka kod Engleza, s tri remija i osam poraza, dok je Arsenal u posljednjih 15 domaćih utakmica protiv španjolskih klubova poražen tek jednom.

– U nevjerojatnoj smo poziciji. Ispred nas je uzvrat polufinala Lige prvaka, a igramo pred svojim ljudima što znači da je sve u našim rukama – rekao je trener Arsenala Mikel Arteta, a sličan je sentiment podijelio i napadač topnika Viktor Gyökeres:

– Znamo da će utakmica biti potpuno drukčija od prve jer igramo pred svojim navijačima. Samo moramo odraditi svoj posao i biti na najboljoj razini, a bude li tako, siguran sam da nas čeka dobar susret – poručio je Gyökeres, koji je u prvom ogledu u Madridu postigao pogodak i tako postao prvi Šveđanin u povijesti s golom u polufinalu Lige prvaka.

S druge strane, momčad Diega Simeonea može polagati nadu u činjenicu da je Atlético u sva tri dosadašnja europska polufinalna dvomeča protiv Engleza izlazio kao pobjednik; 2009. protiv Liverpoola u polufinalu Europske lige, 2016. protiv Chelseaja u polufinalu Lige prvaka te 2018. protiv Arsenala u polufinalu Europske lige. Atlético je ovog proljeća u iznimno klimavoj formi, no isto tako rijetko tko u svijetu nogometa zna odigrati na jednu utakmicu, turnirski, kao "rojiblancosi".

– Moramo podići intenzitet i tražiti kreiranje većeg broja 'jedan na jedan' situacija u posljednjoj trećini, to je ono što te drži u ovakvim utakmicama – poručio je prvotimac Atlética Marcos Llorente.

Što se tiče početnih postava i dostupnih igrača, Arsenal sigurno ne može računati na Mikela Merina i Jurriena Timbera, dok su Kai Havertz i Martin Odegaard upitni za nastup. Kod Atlética na raspolaganju neće biti Jose Maria Gimenez, Nicolas Gonzales i Pablo Barrios, a Alexander Sorloth je upitan zbog ozljede bedra. Njemački sudac Daniel Siebert bit će djelitelj pravde na ovom dvoboju.