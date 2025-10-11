Naši Portali
Nogomet

Argentina porazila Venezuelu, Australija bolja od Kanade

Italy v Argentina - Finalissima 2022 - Wembley Stadium
John Walton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
11.10.2025.
u 09:33

Utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Ekvadora, odigrana u Austinu, završila je bez pobjednika – 1:1.

U prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Hard Rock u Miamiju, Argentina je pobijedila Venezuelu rezultatom 1:0.

U susretu koji će se brzo zaboraviti, pogodak odluke u 31. minuti postigao je Giovani Lo Celso, nakon asistencije Lautara Martíneza.

Lionel Messi nije nastupio; utakmicu je pratio iz lože. Aktualne svjetske prvake u utorak očekuje prijateljski ogled protiv Portorika na stadionu Chase u Fort Lauderdaleu.

Istim rezultatom Australija je u Montrealu svladala Kanadu. Strijelac jedinog pogotka bio je 19-godišnji napadač Watforda, Nestory Irankunda, u 71. minuti.

„Socceroosi“ su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na 11 utakmica, otkako je u rujnu prošle godine reprezentaciju preuzeo Tony Popović. U tih 11 susreta ostvarili su osam pobjeda i tri remija.

Utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Ekvadora, odigrana u Austinu, završila je bez pobjednika – 1:1. Enner Valencia doveo je Ekvador u vodstvo u 24. minuti, a izjednačio je Folarin Balogun u 71. minuti.

Rezultati prijateljskih utakmica:
Čile – Peru  2:1
Kanada – Australija  0:1
Argentina – Venezuela  1:0
SAD – Ekvador  1:1
Ključne riječi
nogomet Argentina

