Barcelona dužna diljem Europe: Još nije isplatila odštete za 'pola momčadi'

Financijski problemi španjolskog nogometnog diva Barcelone već godinama su jedna od vrućih tema u svjetskim medijima. Iako se neko vrijeme činilo kako se situacija smirila, nove informacije španjolskog lista Defensa Central upućuju kako tome ipak nije tako. Barcelona još uvijek nije do kraja isplatila odštete za velik broj igrača koji već godinama igraju za nju.

Njezin ukupni dug europskim klubovima samo za odštete igrača iznosi čak 159 milijuna eura. Najgore je u cijeloj priči prošao engleski Leeds United koji im je još 2022. prodao Brazilca Raphinhu za dogovorenih 58 milijuna eura plus još devet kroz moguće bonuse, a u tri godine za njega su primili samo 16 milijuna eura.

Bayern još uvijek čeka 20 milijuna eura za Roberta Lewandowskog, Sevilli su još dužni 24 i pol milijuna eura za Julesa Koundea čiji je transfer dogovoren za 50 milijuna eura, a Manchester City treba dobiti još 13 milijuna eura za transfer Ferrana Torresa koji je doveden za 55 milijuna eura te još 10 kroz bonuse.

Zanimljivo kako još moraju platiti odštetu Betisu za Emersona Royala, igrača koji je u međuvremenu već promijenio tri kluba. Nakon Barce igrao je za Tottenham i Milan, a sada je u brazilskom Flamengu. Andalužanima tek trebaju isplatiit osam milijuna eura za njegove usluge.

Barcelona je odgađanje plaćanja odšteta koristila kako bi se fokusirala na riješavanje financijske krize. Ipak, situacija je i dalje daleko od bajne. Dug kluba je i dalje velik, a još uvijek plaćaju i najam Montjuïca dok ne završi obnova Camp Noua.