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SPEKTAKL NA METLIFEU

Donald Trump stiže na finale SP-a, Infantino potvrdio: ‘Zajedno ćemo uručiti trofej pobjedniku’

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: MANDEL NGAN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
16.07.2026.
u 20:32

Finale 23. izdanje World Cupa na rasporedu je u nedjelju, 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu, a snage će odmjeriti Argentina i Španjolska.

Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Finale 23. izdanje World Cupa na rasporedu je u nedjelju, 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu, a snage će odmjeriti Argentina i Španjolska.

Argentini će to biti sedmo finale, a do sada je slavila tri puta (1978, 1986, 2022), dok će Španjolska u svom drugom finalu loviti i drugu naslov nakon 2010. "Veselimo se finalnoj utakmici u nedjelju i znam da se predsjednik veseli dolasku. Njegova prisutnost će zaokružiti ono što je bilo najgledanije, najsigurnije i najuspješnije Svjetsko prvenstvo", dodala je. Leavitt je kazala da ne zna ima li Trump favorita u finalu, ali je potaknula novinare da ga pitaju. "Sigurna sam da će imati zabavan odgovor za vas", rekla je.

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino prije nekoliko dana je izjavio kako je gotovo svaki dan u kontaktu s Trumpom, a plan je da zajedno uruče trofej pobjedniku finala. "To je oduvijek bio plan i tako se oduvijek radilo, predsjednik zemlje domaćina finala uruči trofej s predsjednikom Fife. Nadam se da ćemo zajedno to učiniti", poručio je Infantino.

Za razliku od Trumpa, argentinski predsjednik Javier Milei neće otputovati u Sjedinjene Američke Države na finale. Razlog tome je praznovjerje. "Nastavit ću gledati utakmice iz Olivosa, predsjedničke rezidencije kao što sam to činio od prvog dana", poručio je. Milei je priznao da tijekom utakmica nosi istu jaknu uvjeren da donosi sreću reprezentaciji. "Utakmice uvijek gledam u jakni, pobjeđivali smo dok sam je nosio i više je nisam skidao", kazao je.

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FIFA World Cup 2026 Draw
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Ključne riječi
Gianni Infantino SP 2026. Donald Trump

Komentara 1

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HO
homofobic
21:13 16.07.2026.

Trump se infantilno veseli da ce tradicionalno kao drzavnik domacina uruciti pehar pobjedniku! Jedan drugi izbotoksirani predsednicki krenuo u osvajanje Ukraine!

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