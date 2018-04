Kopitar i društvo nogometnim znanjem oduševili Ibrahimovića

Zlatan Ibrahimović imao je ludi debi u MLS ligi, za svoj novi klub LA Galaxy zabio je dva gola u pobjedi protiv Los Angelesa (4:3). Nakon odlične predstave u gradskom derbiju Šveđanin je ovih dana najveća sportska faca u Los Angelesu.

Ibrahimović je bio gost LA Kings u domaćem NHL dvoboju protiv Minnesote Wild (5:4).

When a soccer superstar wants to juggle with you, you don't turn him down.



Come see @Ibra_official with the @LAGalaxy this Sunday for LA Kings Night >> https://t.co/i3VVyFbIRA pic.twitter.com/BkXWhVuw3q