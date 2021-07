Livaković napušta Dinamo? Poznato i gdje bi mogao nastaviti karijeru

Nije ni počelo, a već se zahuktalo. Tek smo ušli u srpanj koji službeno označava početak prijelaznog roka, a već na popisu imamo nekolicinu snažnih dovršenih transfera. Klubovi još uvijek uvjetno rečeno nisu izašli iz koronakrize, ali nakon punih godinu dana rekordno slabe potrošnje situacija se na tržištu vratila na staro. Prije dva-tri dana potvrđen je i uvjerljivo najskuplji transfer otkako je pandemija počela.

Naravno, riječ je o konačnom prelasku jednog od najkreativnijih nogometaša današnjice, Jadona Sancha iz dortmundske Borussije u Manchester United. Nakon nešto više od godinu dana sage i pregovora, 21-godišnji krilni napadač uspio je ostvariti svoju želju – vratiti se u Englesku. Crveni vragovi su za otkup njegova ugovora isplatili 85 milijuna eura, a 15 posto od tog iznosa otići će gradskom rivalu Manchester Cityju u čijoj je akademiji stasao prije nego što je otišao put Njemačke. Ovo bi vrlo vjerojatno mogao biti i najunosniji posao prijelaznog roka, a uzbudljivi talent od kojeg su u protekle tri sezone više asistencija u svijetu imali samo Thomas Müller i Lionel Messi trebao bi biti ozbiljno pojačanje na Unitedovoj praznoj poziciji desnog krila.

Gigi i Hakan iznevjerili Milan

Nakon Sancha svakako treba spomenuti Nizozemce. Ne računamo li ozlijeđenog Virgila van Dijka, dvojica najboljih nizozemskih nogometaša Memphis Depay i Georginio Wijnaldum pronašli su nove klubove. Dok je Memphis nakon dvije čudesne sezone u Lyonu zaslužio transfer u Barcelonu, bivši veznjak Liverpoola Georginio Wijnaldum je također sve dogovorio s Barcelonom i svojim bivšim izbornikom Ronaldom Koemanom, da bi se u posljednji trenutak odlučio za PSG iznenadivši mnoge. Valja naglasiti da su oba transfera bila besplatna zbog isteklih ugovora.

Postoji još jedan prelazak u PSG, a on je jedan od najkontroverznijih u novijoj povijesti. Gianluigi Donnarumma nije bio zadovoljan svojom već astronomsko visokom plaćom u Milanu pa je uz pomoć agenta Mina Raiole postao član pariškog velikana, što je jako razljutilo navijače Milana, no nije on jedini. Zbog “male plaće” crno-crvene napustio je i Hakan Calhanoglu koji će ostati na istom stadionu, ali u, kako navijači kažu, izdajničkom potezu, potpisao je za milanski Inter i dodatno razljutio ljubitelje Milana.

Lille je favorit za dovođenje Livakovića

Od važnijih transfera još valja istaknuti totalnu rasprodaju talentiranih Leipzigovih stopera, Dayota Upamecana (Bayern) i Ibrahime Konatéa (Liverpool) čije će mjesto zauzeti naš Joško Gvardiol.

Što se tiče velikih svjetskih transfera koje očekujemo, dva su Engleza u središtu pažnje, a obojica su na radaru Manchester Cityja. Ponajbolji napadač svijeta Harry Kane javno je rekao da više ne želi biti u osrednjem Tottenhamu i propuštati nastupe u Ligi prvaka, a City koji je ostao bez Sergija Agüera (otišao u Barcelonu) ne želi pouzdati svoj napad u nekontinuiranog Gabriela Jesusa. Druga osoba na popisu želja Pepa Guardiole je Jack Grealish, čovjek koji je nosio Aston Villu ove sezone te koji sjajno igra na Euru. Za njih dvojicu City bi morao isplatiti oko 200 milijuna eura odštete.

Kad smo kod hrvatskih nogometaša, osim Gvardiola za čiji smo prelazak u Leipzig već odavno znali, nema glasnih priča ni dovršenih poslova. Mario Mandžukić je još uvijek bez kluba, ne znamo je li Ivan Perišić u Interu u planovima novog stratega Simonea Inzaghija, a najviše se priča o odlasku Tome Bašića iz Bordeauxa u Lazio. Nekako se, pak, najizglednijim doima odlazak Dominika Livakovića iz Dinama. Glavni kandidat je Lille čiji je vratar Mike Maignan otišao put Milana zamijeniti Donnarummu. U Dinamo je već stigla zamjena, Ivan Nevistić iz Rijeke.

>> Pogledajte razgovor s Ćirom Blaževićem