Ante Budimir pokazao kako provodi ljetni odmor, mnoge će začuditi što radi dok ostali uživaju

Dok se većina nogometnih zvijezda nakon naporne sezone odmara na sunčanim destinacijama, dijeleći fotografije s luksuznih jahti i egzotičnih plaža, hrvatski reprezentativac Ante Budimir (33) ljeto provodi na bitno drugačiji način. Na Instagramu je otkrio da mu je odmor u znaku učenja, objavivši fotografiju radne atmosfere: laptop, hrpa papira, jednadžbe i kalkulator. Prizor je to koji jasno pokazuje kako napadač Osasune, treći najbolji strijelac španjolske La Lige u netom završenoj sezoni s impresivnim 21 pogotkom, svoje slobodno vrijeme ulaže u akademsko obrazovanje i pripremu za život nakon nogometne karijere.

Budimir je poznat kao atipičan nogometaš, skroman i ponizan, koji se ne eksponira na društvenim mrežama hvaleći se skupocjenim automobilima i luksuzom. Svjestan da sportska karijera ne traje vječno, izuzetno veliku pažnju pridaje obrazovanju. Upisao je Ekonomski fakultet u Zagrebu, a uskoro bi trebao i diplomirati. Ovaj potez pokazuje iznimnu disciplinu i posvećenost, pogotovo jer dolazi nakon sezone karijere u kojoj je svojim golovima vukao Osasunu i svrstao se uz bok napadačkih velikana poput Kyliana Mbappéa i Roberta Lewandowskog.

Njegova akademska priča započela je tijekom pandemije koronavirusa, kada je višak slobodnog vremena odlučio iskoristiti za upis na fakultet. Kako je sam ranije otkrio, ključan poticaj dobio je od svojih starijih sestara koje su studirale ekonomiju i obećale mu pomoći. "To mi je dalo samopouzdanje da to učinim i, iskreno, zaista uživam. Volim učiti nove stvari", izjavio je Budimir, priznavši da kombiniranje profesionalnog nogometa i studija nije uvijek bilo lako. Pravila na fakultetu u Hrvatskoj zahtijevala su polaganje ispita uživo, no pandemija je omogućila online ispite, što mu je olakšalo usklađivanje obaveza.

Ova predanost izvan terena ide ruku pod ruku s njegovim impresivnim igrama koje nisu prošle nezapaženo. Još dok je igrao za Mallorcu, za koju je u jednoj sezoni La Lige postigao 13 golova, navodno je bio meta Barcelone. Katalonski div je, međutim, odustao zbog odštetne klauzule od 40 milijuna eura te se okrenuo Martinu Braithwaiteu. Ovog ljeta, nakon briljantne sezone, povezivao se čak i s madridskim Realom kao potencijalnom rezervnom opcijom za napad. Iako se taj posao nije ostvario, interes velikana svjedoči o njegovoj kvaliteti.

Njegov put do statusa jednog od najboljih napadača u Španjolskoj bio je sve samo ne lagan. Karijeru je gradio postepeno, nastupajući za klubove poput Radnika, LASK-a, Gorice, Intera iz Zaprešića i Lokomotive, prije nego što se otisnuo u inozemstvo. Igrao je u njemačkom St. Pauliju, a zatim u Italiji za Crotone i Sampdoriju. Ključan korak bio je prelazak u Mallorcu 2019. godine, gdje je eksplodirao i skrenuo pozornost na sebe, postigavši i dva pogotka na Camp Nouu. Najbolje igračke godine proživljava u Osasuni, gdje je postao klupska ikona i izborio se za standardno mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je u 32 nastupa postigao šest golova.