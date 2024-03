ANKETA Koga želite na mjestu predsjednika Dinama?

Nedjelja je dan odluke na Maksimiru. Na Dinamovoj skupštini birat će se predsjednik kluba, a za mjesto se bore aktualni nositelj te funkcije, Mirko Barišić te kandidat s velikom potporom navijača, Velimir Zajec. Nakon što je lista "Dinamovo proljeće" uvjerljivo pobijedila u izborima Skupštinu s 88.9 posto glasova, Zajec je najavio kandidaturu za predsjednika. Danas je dan kada će se vidjeti može li iz te fotelje zbaciti Barišića.

"Mi se svi nadamo da možemo pobijediti Barišića. Nadam se da će sve biti pošteno kao što je do sada bilo. Do sad se sve kvalitetno odvijalo, nadam se da će se tako i nastaviti. Dinamo mora nastaviti igrati kako igra u zadnje vrijeme. To je zasluga ljudi u klubu, ali i naša zasluga", rekao je Zajec nakon pobjede. Koga vi želite vidjeti na mjestu predsjednika?

Ova bi borba trebala biti vrlo tijesna. Glasova je ukupno 60, a kandidatu će trebati više od 30 glasova da bi osvojio mjesto predsjednika. Aktualni predsjednik imao je puno problema s otpadanjem ljudi s liste i osipanjem potpore. Lista Dinamovo proljeće polako je pridobivala njegove ljude na svoju stranu . U noći prije izbora doznali smo kako Barišić i Nikola Hanžel sa svoje liste skupštinara planiraju izbaciti trojicu nakon što su saznali da su oni prešli na Zajecovu stranu.

Zajec je sa svojih 25 ljudi s liste potpuno miran, oni sigurno neće prijeći na Barišićevu stranu, a Zeko će u nedjelju imati i veliku podršku navijača. Očekuje se dolazak nekoliko tisuća Bad Blue Boysa, koji će se pred zapadnom tribinom okupiti već u 11 sati.

U Maksimirskoj 128 za vrijeme skupštine odigrat će se još puno važnih stvari. Naime, izabrat će se novi Izvršni odbor, ali i novi Nadzorni odbor. U Izvršni će odbor pobjednici dati deset članova, a poraženi dvojicu. Trinaesti će član biti pobjednik predsjedničkih izbora. U Nadzorni će poražena strana dati dva člana, a pobjednici jednog.

