Predsjednički izbori u Dinamu: Zajec blagi favorit, ali Barišić je već preživio mnoge prevrate

“ Dinamo Zagreb iznad svih! Nedjelja u podne.” Poruka je to koju su Bad Blue Boysi izvjesili za vrijeme utakmice s PAOK-om, a time su, s pravom, poručili da je nedjelja zaista Dan D za Dinamo. Jer, nakon godina borbe za demokraciju u Dinamu, Dinamovi navijači korak su do stvarne demokratizacije Dinama. Ona će se u puno, puno većoj mjeri dogoditi ako predsjednik postane Velimir Zajec, kandidat velikog dijela navijača. U slučaju pobjede, odnosno ostanka Barišića u predsjedničkoj fotelji, bunt navijača postat će možda i veći nego ikada. Iz tabora Velimira Zajeca tijekom subote su nas uvjeravali da imaju 32 do 34 od 60 glasova skupštinara, no isto uvjeravaju i Barišićevi ljudi, koji pak predviđaju konačnih 32-28 za njih.

Barišićeva lista se osipa

Kako god, za pobjedu na predsjedničkim izborima potreban je 31 glas, a u slučaju da završi neodlučno, izbori se moraju ponoviti najkasnije u 60 dana. Zajecova lista “Dinamovo proljeće” očito nije prespavala zimu, već je i Barišićevu listu 35 napunila s nekoliko svojih ljudi, potvrđuje to činjenica da su se tijekom zadnja dva dana dvojica od njih, odvjetnik Lovro Maržić te suvlasnik Algebre Hrvoje Balen, već javno svrstali na Zajecovu stranu. Među imenima koja bi danas ruku trebala podići za Zajeca spominje se i Hrvoje Šojat, dugogodišnji doktor Dinama koji je cijeli život blizak Dinamovoj generaciji 1982., godinama se družio sa Zajecom, Cicom, Mlinkom... I zato je realno da će stati na stranu nekadašnjeg kapetana Dinama.

Jedan od onih koji bi mogli podržati Zajeca navodno je i Zdravko Kačić, koji se aktivno radio i zalagao se za što demokratičniji Statut Dinama, a dobili smo informacije da su Zajecovi ljudi obavili i razgovore s petoricom povjerenika (Kovačević, Bračun, Premuš, Lazar, Babić) s liste 35. Ti povjerenici (iz Velike Kopanice, Slatine, Vinica kraj Varaždina, Međimurja i Radikovaca kraj Donjeg Miholjca) u skupštinu su ušli zahvaljujući tome što su učlanili najveći broj članova u Dinamo, nisu ništa “dužni” Barišiću i Hanželu, pa su ih Zajecovi proljećari odmah označili kao ljude koji bi mogli glasati za, po njima bolju budućnost Dinama.

Na listi 35 je i nekoliko nepredvidivih glasača poput Saše Jankovića, Karla-Heinza Truskallera ili Tomislava Filipovića, koji su na posljednjim skupštinama znali mijenjati tabore. Pogotovo to vrijedi za Karla-Heinza Truskallera, nekadašnjeg čelnika Hypo banke, čiji se načela “vjernosti” ne bi posramili ni Juda, Brut ili Vidkun Quisling.

Zajec je sa svojih 25 ljudi s liste potpuno miran, oni sigurno neće prijeći na Barišićevu stranu, a Zeko će u nedjelju imati i veliku podršku navijača. Očekuje se dolazak nekoliko tisuća Bad Blue Boysa, koji će se pred zapadnom tribinom okupiti već u 11 sati te gromoglasnom pjesmom i povicima pokušati “usmjeriti” i one koji će u Maksimirsku 128 ući neodlučni.

Bira se i NO i IO

No, iako su predsjednički izbori u fokusu, u Maksimirskoj 128 za vrijeme skupštine odigrat će se još puno važnih stvari. Naime, izabrat će se novi Izvršni odbor, ali i novi Nadzorni odbor. Novim statutom sve je jasno određeno, pobjednička struja dobit će desetoricu svojih predstavnika u Izvršnom odboru, dok će poraženi dobiti dvojicu. Trinaesti član, ujedno i predsjednik Izvršnog odbora postat će kandidat koji odnese pobjedu na predsjedničkim izborima. Što se pak tiče Nadzornog odbora, poražen struja tu dobiva utješnu nagradu, odnosno dva mjesta, dok će pobjednici dobiti jednog člana Nadzornog odbora.

Mnogi se pitaju što će pak biti s aktualnom upravom, koju čine predsjednica Vlatka Peras te dvojica članova Uprave – Danijel Tomačić i Darko Podnar. Njima mandat traje do 2027. godine, ali s obzirom na to da prema Statutu Uprava može imati do pet članova, ne sumnjamo da će Zajec, ili Barišić, u vrlo kratkom roku u Upravu pridodati dvojicu svojih ljudi.

Kako god, za Dinamo je dobro da se ova saga oko izbora konačno završi. Na neki način, bio bi to kraj agonije koja je trajala 12 mjeseci, od prošlogodišnjih ožujskih izbora u Sheratonu. S novim, ili starim vodstvom, Dinamo bi ipak dobio neki mir u borbi za naslov hrvatskog prvaka, ali i u borbi za trofej Konferencijske lige. Navijači su već pripremili transparent “Imamo Dinamo”, no Barišića i njegovu ekipu nikad ne treba podcijeniti, jer u puno prevrata i borbi aktualni je predsjednik kao pobjednik. Hoće li i ovaj put, saznat ćemo danas iza 12 sati. Zajec je, nakon svega, možda ipak blagi favorit, a samo da glasanje ne završi rezultatom 30-30, jer bio bi to nastavak agonije.

