ANKETA Jedan detalj mnogi nisu vidjeli, možda čak ni u VAR-u: Je li Dinamo oštećen?

U devetom kolu HNL-a Lokomotiva je režirala iznenađenje i na Maksimiru slavila protiv Dinama s 2:1. Bila je to dinamična, žustra utakmica u kojoj je sudac imao puno posla. I ne samo on, već i svi njegovi pomoćnici te VAR soba. Jedna od takvih situacija zasigurno je ona u kojoj su lokosi zabili za vodstvo. Lokomotiva je protiv Dinama povela u 21. minuti, Stojaković je iskoristio odlično proigravanje Krivaka i matirao Nevistića. No, ostala je velika dvojba oko tog pogotka. Naime, VAR soba je pregledavala taj pogodak zbog mogućeg zaleđa. Video možete pogledati OVDJE.

I zaključeno je da zaleđa nije bilo, Bruno Goda je zakasnio s izlaskom i sudac je pokazao na centar nakon što su u VAR sobi povukli linije. No, nismo baš sigurni da su sve pogledali kako treba. Naime, istina je da zaleđa zbog Gode nije bilo, ali iz nekih snimki se čini da je, prije negoli je lopta došla do strijelca Stojakovića, na putu od Krivaka, na rubu šesnaesterca loptu petom dirao Vuković.

Ako doista je, onda je riječ o zaleđu jer je u međuvremenu Goda izašao i Stojaković je u tom slučaju bio u zaleđu.

Vidjet ćemo što će sudačka komisija reći o tome, hoće li uopće gledati taj detalj, pa i koliko će joj vremena trebati da iznese svoje mišljenje jer u nekim dosadašnjim slučajevima trebalo im je nekoliko dana.

Mislite li vi da je Dinamo oštećen ili je vodeći pogodak Lokomotive regularan? U anketi možete glasovati i dati svoje mišljenje.