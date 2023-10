Anđelo Kvesić izgubio od olimpijskog pobjednika ali zadržao priključak sa svjetskim vrhom

Teškaš Anđelo Kvesić nije uspio postati prvim hrvatskim karataškim reprezentativcem koji će imati tri medalje sa Svjetskim prvenstava. Nakon što je izgubio od kasnijeg svjetskog prvaka Francuza Filalija a u borbi za svjetsku broncu i od olimpijskog pobjednika Sajada Ganjzadeha, Anđelo je ostao na dvije medalje koliko ih imaju i Jelena Kovačević i Belgijac s hrvatskim sportskim državljanstvom Junior Lefevre.

A borba s trofejnim Irancem (olimpijski pobjednik i bivši svjetski prvak) bila je igra živaca u kojoj je, očito, uspješniji bio Ganjzadeh koji je nakon borbe kazao:

- Kada u borbi za broncu pobijedite jako dobrog borca onda je vaša radost tim veća. A Anđelo je jedan od najboljih teškaša svijeta s kojim sam se borio prvi put 2016. godine kada sam ja bio svjetski prvak a on osvojio broncu.

A ovaj put njihova je borba izgledala drugačije no obično što je Ganjzadeh ovako objasnio:

- Već prvog dana ozlijedio sam ruku pa na ovom Prvenstvu nisam bio u najboljem izdanju što se vidjelo i u momčadskom dijelu natjecanja. Naše borbe obično su imale puno akcije, puno napada i kontranapada, i završavale su s velikim brojem bodova. No, zbog te ozljede ovaj put sam se trudio kontrolirati tatami i odgovaralo mi je da se sve rješava s jednim bodom.

A on se dogodio 17 sekundi prije kraja borbe i osvojio ga je Ganjzadeh a s njim i prednost prvog boda (senshu) za slučaj da borba završi neodlučeno.

- Naša taktika je bila da mu Anđelo cijelo vrijeme radi pritisak da on ispuca svoju tehniku s poludistance i da ga pogodi u kontri. Ganjzadeh je najjači u akcijama s poludistance, to mu je specijalka, i on je tako i izborio taj jedan bod kojeg više nismo stigli - kazao je Anđelov trener Danijel Vučić koji se požalio na neke situacije u borbi:

- Ostaje žal za onim Anđelovim bacanjem pri kojem je Ganjzadeh vješto reagirao i to tako da se uhvatio za kimono pa je zaradio samo kaznu onemogućivši tako da se nama dosude tri boda. U borbi sam tražio video pregled Anđelova udarca nogom u tijelo no u toj akciji je Ganjzadeh prvi pogodio rukom pa su našu akciju zanemarili. Od svih tehnika za koje se moglo pomisliti da su Anđelovi bodovi najbliža je za dosuditi bio udarac nogom u tijelo u posljednjoj sekundi borbe no ni to nije suđeno.

A kako je sve to doživljajno izgledalo iz kuta 28-godišnjeg hrvatskog teškaša?

- To je bio taktički meč. Ganjzadeh inače radi dosta ofenzivno, ima jak ritam sve tri minute pa sam se ja pripremio na to da radim više defenzivno s presretanjima i polukontrama. Tako je nekako i krenulo. Vrlo brzo ja sam ga bacio on se uhvatio s obje ruke za kimono pa ga nisam uspio zakucati. Nakon toga on se povukao u defenzivu. Nije me niti jednom napao, samo je čekao a ja sam, nažalost, to malo kasno prepoznao. Kad sam ja krenuo u napad on me presjekao i zaradio bod. Ja ga jesam pogodio u tijelo no ta dva boda, na žalbu, nisam dobio jer suci u takvim situacijama u pravilu daju bod onome tko prvi pogodi. Nakon toga, teško ga je bilo pogoditi jer se dobro brani. Ipak, na samom kraju sam ga uspio pogoditi ali suci to nisu vidjeli kao moje bodove. Znate kako je, teško je očekivati da će takvo što suditi u posljednjim sekundama i to protiv olimpijskog pobjednika.

A tu smo došli do teme koja mnoge hrvatske karataše žulja a Anđelo Kvesić o njoj glasno progovara:

- Mi i dalje nemamo sudački lobi. Politički smo premaleni, nebitni u odnosu na neke velike države i kada se namjerimo na nekoga naše kvalitete, i kada je nešto li-la, i kada ti isti iza sebe imaju lobije i velike saveze, obično to ode na njihovu stranu. Da biste nekoga takvog pobijedili vi taj dan morate biti značajno bolji.

S obzirom na to da je imao priliku postati karatašem koji je u Hrvatsku donio tri pojedinačne svjetske medalje, koliki je žal za propuštenom prilikom?

- Žao mi jest ali tužan nisam. Imam puno medalje iza sebe. Jest, želio sam taj finale i svjetsko zlato no ovaj put nisam uspio.

Anđelo je bio pojedinačni i ekipni europski prvak, ima dvije europske bronce, pobjednik je Europskih igara, srebrni sa Svjetskih igara. Ima li kod njega još prostora za napredak pa da mu se ostvari i najveća želja - svjetsko zlato?

- Svakako a rezerve su u mentalnom prostoru. Meni ne nedostaje tehnike ili kondicije ali mi nedostaje više turnira ovog tipa, da što češće izlazim iz komforne zone i da tako jačam mentalno. Ja bih volio da mi se sve ovo dogodilo prije Svjetskog prvenstva i da sam ovamo došao miran i spreman da me ne može ništa izbaciti iz takta. Ja sam temperamentan i teško mi se nositi sa situacijama kada nam suci uzimaju bodove, kada nam ih ne sude, a velika natjecanja su naš život jer zbog toga se svega odričete. Nekoga takve emocije odvedu do još većeg dometa a nekoga ometu.

A koliko je Anđela omelo to što je dan prije, u momčadskom dijelu natjecanja, morao ponavljati već dobiveni meč protiv ponajboljeg Kazahstanca?

- Nije mene smetao ponovljeni meč, mogu ja s njim i deset mečeva zaredom odraditi, no zasmetalo me što nas rade majmunima. Zbog nemara i neprofesionalnosti sudaca ispaštaju sportaši i to na najvećoj svjetskoj smotri. I zato sam morao ponovo raditi borbu sa sjajnim Kazahstancem iz srednje kategorije koji je taj dan dobio sve svoje protivnike a ja sam ga u toj poništenoj borbi pobijedio.

U finalu teške kategorije novim svjetskim prvakom postao je Francuz Mehdi Filali, inače aktualni europski prvak, koji je nadjačao sjajnog Egipćanina Mahmouda. Pored Ganjzadeha, broncu je osvojio i 24-godišnji srpski karataš Đorđe Tešanović koji je pobjedničke bodove u borbi protiv Brazilca Salgada izborio u posljednjoj sekundi borbe.