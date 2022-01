Analiza Đokovićevih problema s ulaskom u Australiju: Sve se svodi na jedno

Odbijanje vize Novaku Đokoviću za ulazak u Australiju nije imalo veze s krivo ispunjenim obrascima već je isključivo motiviran činjenicom da se najbolji tenisač svijeta nije cijepio protiv koronavirusa. I to je u cijeloj priči, čini se, jedini argument za odbijanje izuzeća od cijepljenja, a koliko je "klimav" potvrđuje činjenica da se o njemu raspravljalo gotovo osam sati, prije nego je tenisač pušten iz pritvora.

Naime, viza je Đokoviću odobrena u studenome, kao i svim ostalim sudionicima Australian Opena, tako da s njom nije bilo nikakvih problema, kao što se u nekim medijima navodi. Uz njega su otpočetka stajale vlasti države Viktorije, pod koju spada Melbourne, kao i Tennis Australia kao organizator Grand Slama. Federalna vlast, granična policija i Australska tehnička savjetodavna skupina za imunizaciju (ATAGI) pak nisu, što je stvorilo probleme. Kojih ne bi bilo da su interpretacije izuzeća jasnije svima. Sami zaključite trebaju li biti...

Na Services Australia postoji cijeli niz neosnovanih razloga za medicinsko izuzeće u što spada i "prethodna infekcija istim patogenom" i to ne ide u prilog Đokoviću.

Poznato je da se Đoković zarazio prvi put u lipnju 2020., a poznato je i da šest mjeseci od preboljenja cjepivo nije potrebno. Navodno se zarazio i minimalno jednom u posljednjih šest mjeseci 2021., ali što je s prvih šest mjeseci 2021.? U tom se periodu mogao cijepiti, ali nije. I ne jednom je jasno izrazio stav da se protivi cijepljenju, što je australskim vlastima svakako utjecalo na odluku o odbijanju ulaska u zemlju.

Foto: NIC BOTHMA/PRESS ASSOCIATION File photo dated 14-07-2018 of Novak Djokovic reacts. World number one Novak Djokovic "failed to provide appropriate evidence to meet the entry requirements to Australia" and his visa has been cancelled, the Australian Border Force has announced. Issue date: Wednesday January 5, 2022. Photo: NIC BOTHMA/PRESS ASSOCIATION

Dakle, dojam je da na preboljenje unazad šest mjeseci kao argument Đoković nije mogao računati kako bi dobio dozvolu za ulazak u Australiju? Zašto je ipak pokušao?

- Đoković je podnio zahtjev za medicinsko izuzeće, koje je odobreno nakon rigoroznog procesa pregleda. On je uključivao dva odvojena nezavisna vijeća medicinskih stručnjaka. Jedno od njih bila je Nezavisna komisija za razmatranje medicinskih izuzeća, koju je imenovalo Ministarstvo zdravlja države Viktorije. Oni su procijenili sve prijave da vide ispunjavaju li smjernice Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju. Prijave su pregledane i odobrene samo u skladu sa smjernicama Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju. Proces je uključivao obradu osobnih podataka kako bi se osigurala privatnost za sve podnositelje zahtjeva - stoji u opširnom priopćenju organizatora Australian Opena otprije dva dana, koje sugerira da se sve odigralo u korist Srbina.

Upravo zato su vlasti Viktorije i Tennis Australia s graničnim vlastima satima raspravljali, zato je Novak i bio toliko u pritvoru. Zagovornici njegova ulaska u zemlju navodili su cijeli niz (dez)informacija, od toga da ATAGI dopušta izuzeće u slučaju preboljenja do neslužbenih izjava da je nekoliko tenisača već ušlo na taj način u Australiju kroz posljednjih nekoliko tjedana.

Federalni izvori pak tvrde da je na adresu Tennis Australia u nekoliko navrata stigla napomena da preboljenje nije osnovan razlog za izuzeće od cijepljenja, a navedena je i jedna neosporna činjenica, nepovoljna za Đokovića, da ATAGI ni u jednom trenutku nije podržao tu argumentaciju.

Konačno, u cijelom tom procesu za zagovornike deportacije sve se svelo na jedno - Đoković se nikad nije želio cijepiti, niti to planira u budućnosti, i u Australiju je pokušao ući korištenjem potencijalne "rupe" u pravilniku. Zanimljivo, za to se "hvataju" i Novakovi odvjetnici jer smatraju da je "rupa" dovoljna da se može proći kroz nju.

A "hvataju" se i za spomenute navode da su neki od tenisača uistinu ušli u zemlju kroz proteklih nekoliko tjedana te da su motivi zabrane politički, odnosno, potaknuti isključivo željom da se "dokazanom antivakseru zabrani ulazak u zemlju koja ulaže toliko napora u promicanje cijepljenja".

Aduti iz rukava su bačeni...