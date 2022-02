Analiza borbe za titulu: Dinamo ima jednu bitnu stvar koju drugi nemaju i zato je u prednosti

I zadnje je kolo Prve HNL pokazalo kako će ovo, po svemu sudeći, biti jedna od najneizvjesnijih sezona u povijesti našeg klupskog nogometa. Nema dvojbe da će o naslovu prvaka odlučiti neki možda i najsitniji, subjektivni detalji, inspiracija individualne kvalitete ili trenerska mudrost. S Markom Krnjićem, našim mladim trenerom u slovenskom trećeligašu Izoli i glavnim čovjekom tvrtke Edge Football Analitics, porazgovarali smo o nekim ipak malo egzaktnijim parametrima koji su obilježili dosadašnji dio prvenstva.

– Jedan od najboljih pokazatelja učinkovitosti neke momčadi pojam je xG ili "expected goals", čija je svrha procijeniti kolika je vjerojatnost postizanja pogotka kod svakog upućenog udarca na vrata. Dakle, Dinamo, Hajduk i Osijek su u balansu kada govorimo o omjeru kreiranih prilika i broja postignutih pogodaka. Zanimljivo, Rijeka je daleko iznad tog balansa. Jer, prema statistici, realno je bilo očekivati oko 30 pogodaka, dok su ih oni postigli čak 49! Jedan od razloga je da je Rijeka postigla čak šest pogodaka iz velike udaljenosti. Prema tim podacima, vrlo je izgledno da će učinkovitost Rijeke padati kako sezona bude odmicala. Dobar primjer takvog slučaja je i prošlogodišnja sezona Gorice, u kojoj su u prvom dijelu imali statistički važnu razliku u navedenim vrijednostima, koja se znatno smanjila u drugoj polusezoni. Dinamo je nakon prekida postigao čak 11 golova, dok je Hajduk na šest. Taj će parametar biti zanimljivo pratiti do kraja sezone jer je Hajduk dobio dva važna igrača, Ferra i Kalinića, koji bi mogli utjecati na poboljšanje učinka splitske momčadi. Hajduk je, s druge strane, dominantan u kontranapadima. Postigli su Splićani osam pogodaka, u odnosu na, primjerice, Osijekova dva – ističe Krnjić.

Lovrić je dobro odabrao

No, dolaskom Caktaša i Lovrića, taj bi se parametar u Osijeku mogao bitnije promijeniti?

– Svakako, Caktaš je poznat kao vrhunski asistent i vrlo dobar u brzoj distribuciji lopte, dok će Lovrić svojom hitrinom i driblingom vjerojatno Osijeku omogućiti veću uspješnost kontre. Naravno, moramo uzeti u obzir da su se sve momčadi u vrhu pojačale, osim Rijeke. Zbog toga će sigurno biti promjena u sustavima ili, još važnije, stilovima igre. Ključnu ulogu igrat će brzina kojom će se ta pojačanja prilagoditi svojim momčadima, posebice ako govorimo o Ferru i Kaliniću u Hajduku, Caktašu i Lovriću u Osijeku, odnosno Bočkaju u Dinamu – kaže Krnjić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 19.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

No, važan će biti i refleks trenera. Nenad Bjelica po mnogima je najbolji trener u ligi, a preuzeo je i kompletnu sportsku politiku Osijeka. Doveden je Lovrić za 1,7 milijun eura, kao i Leovac, no trošak je izbalansiran prodajom Bočkaja. Nastavak je to kontinuiteta koji je Bjelica imao svojedobno u Dinamu. Bjelica je već sada napravio odličan posao, a za novi iskorak sigurno mu treba dati vrijeme. Ostanak Bjelice u hrvatskoj ligi dao je veliki zamah ovoj renesansi našeg ligaškog nogometa. Bjelica je uveo nove standarde koje su ostali klubovi morali slijediti, što je utjecalo na porast kvalitete našeg nogometa. Svjesni su toga i mađarski ulagači koji u njemu sigurno prepoznaju kao poslovni koncept kojeg treba slijediti. Uostalom, tri i pol godine dvije momčadi držao je na maksimumu izvedbe.

Dambrauskas je jak adut

A u njegovoj je eri u Maksimiru, ovih dana toliko osporavani Bruno Petković, primjerice, igrao svoj najbolji nogomet u karijeri. Jak trenerski adut imaju i Splićani. Valdas Dambrauskas očito vješto balansira svoju momčad. Ako uspije složiti defenzivnu koncepciju, odnosno sakriti sve nedostatke u obrani, bijeli će imati snažan zamah. Ništa manje važno nije ni to što Litavac zna što znači osvajati trofeje. U Hajduk je, podsjetimo, došao s naslovom prvaka Bugarske, a u Žalgirisu je u tri godine osvojio osam trofeja. A da bi se ova rastuća priča HNL-a dovela na višu razinu, glavni strateški cilj vladajućih u savezu sada bi trebao biti povratak navijača na tribine. A to znači ponajprije poboljšanje infrastrukture, za što ne postoji jasna strategija otkako postoji naša liga. Privatne inicijative nešto su posve drugo...

– Ključno je podrediti igrače kolektivu i mehanizmima. Tu će biti važno napraviti kvalitetnu selekciju. Vjerujem da je Lovrić odabrao dobru opciju i da će ga Bjelica znati iskoristiti, baš kao i Caktaša. Kod Dinama je već sada vidljiva određena promjena stila igre, ali taj gard šampiona, barem za sada, ostaje nepromijenjen. To im je prednost u odnosu na ostale momčadi – zaključio je Krnjić.

DINAMO - Pogođen je sustav

U sustavu s tri igrača u zadnjoj Dinamovoj liniji svojedobno je i Nenad Bjelica ostvario neke povijesne pobjede. Koristio ga je i Damir Krznar i sasvim je logično da je to primarna koncepcija i Željka Kopića. Jasno je da u svom kadru, osim Mislava Oršića nemaju prirodno krilo takve europske klase. Dakle, jasno je da bi Dinamo u nekom drugom sustavu imao manje potentnu momčad. Sve utakmice u proljetnom dijelu igrali su u sustavu 3-4-1-2. Stoperska trojka Théophile​, Šutalo i Franjić pokazala se vrlo dobrom u organizaciji igre. Franjić je na lijevom boku pokazao dobre napadačke navike i u fazi napada igra dosta visoko te iz uloge stopera preuzima ulogu lijevog beka. Zanimljivo je primijetiti da je Bočkaj tri utakmice imao čak 26 centaršuteva, devet više nego Ristovski s druge strane, što pokazuje da Dinamo koristi dominantno lijevu stranu za organizaciju napada. U sredini su i dalje neupitni Ademi i Ivanušec te Mišić koji je dobio znatno veću ulogu. Ivanušec je statistički četvrti najuspješniji dribler lige, no za standard Dinama tri pogotka i četiri asistencije preskroman su učinak. Dinamo se dominantno brani u srednjem bloku iz kojeg nerijetko izlaze u presing. Protivnici im mogu napraviti probleme ako se u tom presingu kasni...

OSIJEK - Najvažnije je prilagoditi Caktaša

Osijek će morati prilagođavati igru Miji Caktašu. Najčešća ideja je otvaranje kontinuiranim napadom u kojem su stoperi široko, a bekovi visoko. U prvoj trećini za organizaciju napada je zadužen Žaper, a Fiolić i Kleinheisler spuštaju se na bočne pozicije u međuprostor. Često se traži dubinski pas prema njima ili napadaču koji najčešće ima opciju povratne lopte. Kada Osijek gubi, najviše ubačaja dolazi s poludistance te se iz težnje za kontinuiranim napadom sve češće prelazi na otvorenu igru. U prilog tome govori i podatak da je Osijek druga momčad lige po napadima koji traju kraće od pet sekundi. Osijek je najbolja momčad kada je u pitanju povrat posjeda lopte. Uz Dinamo, primaju najmanje pogodaka.

HAJDUK - Ključna je Livajina sloboda

Dominantni Hajdukovi sustavi igre su 3-4-2-1 i 3-4-1-2, a orijentirani su najčešće na traženje međuprostora. Po kvaliteti posjeda i broju odigranih dodavanja u prostor, najbolja su momčad lige uz Dinamo. U tom međuprostoru najbolje se snalazi Marko Livaja i zato je, među ostalim, najbolji strijelac lige. Pravovremen je u tim otvaranjima polulijevo iz kojih lakoćom proigrava suigrače. Dolaskom Kalinića, Livaja će imati još više slobode kao "desetka". Kalinića će sigurno više koristiti kao mehanizam izlaska iz presinga. Napad se najčešće iznosi po lijevoj strani preko Krovinovića ili Sahitija. Krovinović je također jako važan igrač za izlazak u drugu trećinu protivničkog terena. Ferro bi trebao također donijeti miran pas i laganiji izlazak iz zadnje linije, što im je često bio problem. Faza obrane najčešće je usmjerena na srednji blok iz kojeg se često izlazi u visoki presing i po tim parametrima uspješnosti odmah su iza Dinama.

RIJEKA - Murić je najjače oružje

Rijeka teži izgradnji napada iz prve trećine te su, uz Dinamo i Hajduk, najbolja momčad po broju dodavanja. Također, često dominiraju u posjedu. Igraju najčešće u formaciji 4-2-3-1 i 3-4-3. Teže otvaranju igre kontinuiranim napadom, najčešće preko stopera, a bekovi se dižu visoko. Glavni mehanizam je preko središnjeg veznog Selahija kojemu se pridružuje Pavičić i traži dubinsko proigravanje. Ako lopta u začetku akcije odlazi prema bočnim igračima, Vukčević – Solano, tada se Drmić spušta u sredinu kako bi sudjelovao u gradnji napada. Jedno od najjačih Rijekinih oružja Murićev je ulazak u središnji prostor završne trećine iz koje traži priliku za udarac. U fazi obrane, Rijeka je dosta usmjerena na srednji ili niski blok, po profilu krilnih igrača, to im izrazito pogoduje. Rijeka je najslabija u obrani, a po defenzivnoj reakciji iz prekida među slabijim su momčadima lige.

