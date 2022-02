VIDEO Livaja dobio mural u rodnom mjestu: Pogledajte ludnicu kad se pojavio pred navijačima

Navijači Hajduka još su jednom pokazali koliko vole i cijene Marka Livaju tako što su mu u rodnom Kaštel Kambelovcu posvetili mural.

A na njegovo predstavljanje stigao je glavom i bradom upravo najbolji strijelac Prve HNL, najbolji nogometaš Hajduka, a po izboru kapetana svih deset momčadi i najbolji nogometaš lige u ovom trenutku.

Sve skupa uveličano je dodatno činjenicom da je Livaja zabio hat-trick protiv Hrvatskog dragovoljca, u pobjedi 3:0. Ukupno, "na kontu" sad ima 21 pogodak i ovim tempom mogao bi premašiti i rekord Eduarda da Silve od 34 gola iz sezone 2006./2007.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.11.2021., stadion u Kranjcevicevoj, Zagreb - Cetvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. Navijaci Hajduka Torcida, Marko Livaja Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Svjesni značaja i veličine takvog igrača, navijači mu ne prestaju davati do znanja koliko ga žele što duže u bijelom dresu. Svakako, Kaštel Kambelovac to je potvrdio jer na predstavljanju murala okupilo se oko 2000 ljudi, koji su odmah imali priliku i učlaniti se u Hajduk jer je organizirano i to za sve zainteresirane.

Kako je sve izgledalo, možete vidjeti u videu Dalmatinskog portala.