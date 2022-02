Oko sokolovo: Hajdukovi su penali "čisti", a Dinamo je trebao dobiti crveni karton!

Oko sokolovo Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji "Stadion" tradicionalno je komentirao suđenje na utakmicama Prve HNL, ovaj put za 24. kolo. Očekivano, Najviše polemika izazvao je pogodak Osijeka za pobjedu 3:2 nad Istrom 1961 u Puli, no bilo je i podosta drugih "sitnica".

- Svi smo očekivali jedno mirnije kolo, a što više gledam VAR sve mi je manje smiješno. Dolazi 12 vrlo važnih kola, svakako je prioritet ispravna odluka suca - započeo je Strahonja i kritizirao trajanje provjere od osam minuta tijekom susreta Rijeke i Šibenika jer "već po tome je jasno da nije pogreška kad se ni nakon tolike provjere ne vidi što se točno dogodilo".

Potom se osvrnuo na petu minutu sudačke nadoknade između Istre i Osijeka, odnosno (ne)postojanja zaleđa:

- Ključno je pitanje radilo se o jednoj ili dvije akcije. Po mojem mišljenju radilo se o jednoj akciji. Iz razloga što lopta nije izašla van granice terena, bijeli igrači nisu odgodili napad, niti u jednom trenutku zeleni igrači nisu mirno izbacili loptu van i otklonili napad.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 19.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek. Kristian Fucak Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Prema analizi u samoj emisiji radilo se o minimalnom zaleđu tijekom upućivanja lopte na početku Osijekove akcije.

- Što se tiče zaleđa, uvijek govorimo da napadačima treba dati prednost, no ovdje je ključan ovaj drugi dio akcije. U situaciji kada napadač ide od gola sa željom da ometa, onda pomoćni sudac treba označiti zaleđe. Ovo je cijela situacija, ne bih rekao jesu ili suci pogriješili, trebalo je procijeniti je li bila jedna ili više akcija. Mislim da je VAR soba, a na temelju minimalnog zaleđa, ipak na kraju trebala poništiti pogodak, po meni se čini o jednoj akciji, zaključuje.

Iako su nogometaši Hajduka dobili dva jedanaesterca u susretu s Hrvatskim dragovoljcem, oba su "čista", kako navodi Strahonja. I na kraju dolazimo do Dinama i Lokomotive... U 44. minuti je Rasmus Lauritsen neoprezno startao na igrača Lokomotive. Dinamov stoper je u tom trenutku već imao žuti karton, a po mišljenju Oka sokolova mogao je dobiti i drugi.

- Trebala je bit opomena. Vidimo Lauritsena koji dosta neoprezno i nesmotreno ulazi u prekršaj, ali rekao bih namjerno neoprezno jer on je svjestan da želi srušiti igrača. To je obećavajuća situacija i to je prekršaj za žuti karton, odnosno drugi žuti.