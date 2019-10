Američki novinari ispitivali Cro Copa, on im uzvratio: Pa nisam lud

Nakon točno osam godina i svoje prve borbe s Royem Nelsonom, Cro Cop je ponovo u Las Vegasu. No u meku borilačkih sportova Mirko se ovaj put nije došao boriti, već je došao podržati svog japanskog prijatelja Satoshija Ishija pred kojim je u noći sa četvrtka na petak, u Mandalay Bayu, nastup u četvrtfinalu teškaškog Grand Prixa organizacije PFL.

Olimpijskog džudaškog pobjednika iz Pekinga 2008. čeka okršaj s dvostrukim svjetskim prvakom u sambu, 16 centimetara višim prvim nositeljem Rusom Denisom Goltsovom, borcem koji je obje svoje borbe u osnovnom dijelu sezone dobio prekidom. U toj borbi Ishii nije favorit, ali će, uz Cro Copa u svom kutu, zacijelo imati svoje izglede.

Drugačiji tip borca

Čim se Mirko Filipović pojavio u Ishiijevoj pratnji, američki novinari odmah su počeli propitivati koliko je Ishii naučio od Cro Copa i čemu ga je proslavljeni hrvatski gladijator podučio. Kao da su očekivali da Ishii udara high-kick kao i njegov mentor što je Mirka nasmijalo nakon čega im je objasnio da je Satoshi prilično drugačiji tip borca no što je bio on.

– Pitali su me novinari jesam li Satoshija forsirao da se bori u stand-upu, da udara lijevi high-kick i slično. Objasnio sam im da on nije stand-up borac i da ja ništa od tehnika karakterističnih za sebe nisam forsirao. Ali jesam da radi ono u čemu je najbolji, a to su bacanja iz klinča. Mi jesmo radili na preciznosti i snazi udaraca, ali samo kao sredstvu s kojim će skratiti distancu i doći do situacija iz kojih može baciti, a tu je on terminator. On je džudaš i najbolji je u bacanju i borbi u parteru pa smo na to stavljali akcent. Nakon svakog treninga tjerao sam Ishiija da izvede 50 svojih najboljih bacanja koja je on u posljednje vrijeme zapostavio, a to je njegov put do pobjede. Bio bih lud kada bih ga forsirao da ide u razmjene udaraca jer Satoshi nikad neće biti vrhunski u stand-upu, ali i na nogama može dovoljno napraviti da skrati distancu i da bude vrhunski MMA borac. Baš kao što ni ja nikad nisam mogao biti vrhunski džudaš jer nisam prošao tu školu, ali znao sam se obraniti od rušenja ili pak od napada u parteru.

A činio je to Mirko i u svoje dvije borbe baš protiv Ishiija. Prvu je dobio liječničkim prekidom jer je Japancu laktom napravio nezapečivu posjekotinu na čelu, a u drugoj ga je pogodio high-kickom i potom dovršio šakama. Sve to potaknulo je Ishiija da se doseli u Hrvatsku pa da i kupi stan u blizini Cro Copove dvorane u podrumu njegove kuće u Borčecu.

Inače, u Las Vegas je doputovao još jedan borac iz Cro Cop Teama, a to je Ante Delija, čovjek koji je prva rezerva za ovaj Grand Prix. A da Ishii nije izgubio svoju drugu borbu, Delija bi čak upao i u turnir osmorice pa bi Hrvatska imala dva predstavnika. A to bi se moglo dogoditi i ako se netko ozlijedi ili iz nekog drugog razloga ne može ili ne smije nastupiti. No, ako i ne nastupi u Vegasu, Deliju već u sljedeću subotu čeka borba u zagrebačkoj Areni i to u sklopu prve hrvatske priredbe najjače europske MMA promocije, poljskog KSW-a.

Ako bi pak Ishii uspio iznenaditi Goltsova, iste večeri bi imao i polufinalnu borbu čiji će se pobjednik na Staru godinu boriti za prvu nagradu od milijun USD.

Tehnološki napredniji

Professional Fighters League mlada je organizacija slobodne borbe, ali i prva koja je strukturirana kao i lige u sportskim igrama s osnovnom sezonom, doigravanjem i finalom po sustavu “pobjedniku pripada sve”.

S obzirom na to da PFL ima mladu publiku, osnivači su tehnološki otišli korak dalje od UFC-a pa su uveli takozvani “pametni kavez” koji omogućuje da gledatelji na ekranima prate brzinu ručnih i nožnih udaraca, frekvenciju srca, a nudi se i videomarker te pogled s kamere na sucu kao i superusporene snimke najatraktivnijih poteza.

Parovi četvrtfinala teškaškog turnira: Goltsov (1) – Ishii (8), Tiller (4) – Isajev (5), Nicholson (3) – Barroso (6), DeReese (2) – Rosholt (7).