Allianz Arena im postala premala: Bayern kupuje novi stadion?

Njemački div Bayern od 2005. godine svoje utakmice igra na Allianz Areni, velebnom zdanju koje prima oko 75 tisuća Bayerna. Stadion koristi muška momčad, dok je za žensku ekipu dodan klupski kampus kapaciteta oko dvije i pol tisuće mjesta. Ipak, u posljednje vrijeme taj je mali stadion postao premali za žensku momčad Bayerna te klup sada razmatra kupnju novog stadiona na kojem bi mogle igrati.

Interes za ženski nogomet raste iz godine u godinu, a vrijedi to i za nogometašice Bayerna koje su u pojedinim utakmicama, konkretno u Ligi prvaka, znale na tribine privući i oko 50 tisuća gledatelja. Daleko je to od punog kapaciteta Allianz Arene, ali i puno previše za omaleni stadion pa je klub počeo razmatrati kupnju Sportparka - stadiona kapaciteta oko 15 tisuća mjesta.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Smatraju da bi taj stadion bio idealan budući da ženska momčad Bayerna u domaćem prvenstvu ne može skupiti ni blizu dovoljno gledatelja da bi se opravdalo igranje na Allianz Areni dok na "svom" stadionu ne smije igrati u Ligi prvaka nakon četvrtfinala zbog UEFA-inih pravila. Kupnja Sportparka vjerojatno bi Bayern koštala oko sedam i pol milijuna eura.

VEZANI ČLANCI:

Od Bayernove ideje koristi bi mogao imati i niželigaš Unterhacing. Njihov predsjednik Manfred Schwabl već godinama pokušava kupiti stadion od grada, ali bezuspješno. On je i sam bivši igrač Bayerna te su klubovi počeli surađivati u vidu strateškog partnerstva u omladinskom pogonu, a kupi li Bayern stadion, Unterhacing bi ga vjerojatno mogao iznajmljivati.