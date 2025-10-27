Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SKUP POSAO

Allianz Arena im postala premala: Bayern kupuje novi stadion?

UEFA Champions League - Bayern Munich v Chelsea
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.10.2025.
u 16:27

Od Bayernove ideje koristi bi mogao imati i niželigaš Unterhacing

Njemački div Bayern od 2005. godine svoje utakmice igra na Allianz Areni, velebnom zdanju koje prima oko 75 tisuća Bayerna. Stadion koristi muška momčad, dok je za žensku ekipu dodan klupski kampus kapaciteta oko dvije i pol tisuće mjesta. Ipak, u posljednje vrijeme taj je mali stadion postao premali za žensku momčad Bayerna te klup sada razmatra kupnju novog stadiona na kojem bi mogle igrati.

Interes za ženski nogomet raste iz godine u godinu, a vrijedi to i za nogometašice Bayerna koje su u pojedinim utakmicama, konkretno u Ligi prvaka, znale na tribine privući i oko 50 tisuća gledatelja. Daleko je to od punog kapaciteta Allianz Arene, ali i puno previše za omaleni stadion pa je klub počeo razmatrati kupnju Sportparka - stadiona kapaciteta oko 15 tisuća mjesta.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Smatraju da bi taj stadion bio idealan budući da ženska momčad Bayerna u domaćem prvenstvu ne može skupiti ni blizu dovoljno gledatelja da bi se opravdalo igranje na Allianz Areni dok na "svom" stadionu ne smije igrati u Ligi prvaka nakon četvrtfinala zbog UEFA-inih pravila. Kupnja Sportparka vjerojatno bi Bayern koštala oko sedam i pol milijuna eura.

VEZANI ČLANCI: 

Od Bayernove ideje koristi bi mogao imati i niželigaš Unterhacing. Njihov predsjednik Manfred Schwabl već godinama pokušava kupiti stadion od grada, ali bezuspješno. On je i sam bivši igrač Bayerna te su klubovi počeli surađivati u vidu strateškog partnerstva u omladinskom pogonu, a kupi li Bayern stadion, Unterhacing bi ga vjerojatno mogao iznajmljivati.

Ključne riječi
novi stadion kupnja Munchen Allianz arena Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja