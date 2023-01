'Pukla ljubav' Alena Babića i Pijetraja: Ja više ne mogu s njim, a ni on sa mnom

Premda još nema službene potvrde, vrlo su dobri su izgledi da će se u upravo započetoj 2023. godini, 15 godina nakon Stipe Drviša, ponovo dogoditi borba jednog hrvatskog boksača za svjetski profesionalni naslov.

Poželio sam širiti vidike

A riječ je o borbi za naslov WBC-ova prvaka u novoj kategoriji bridgerweight u kojoj bi se za pojas trebali boriti naš boksač Alen Babić i Poljak Lukasz Rozanski.

- Od službene potvrde udaljeni smo jedan telefonski poziv. Rozanski i ja smo suglasni, promotor Eddie Hearn rekao je "da", a WBC je naredio. Najprije se spominjao Newcastle i 11. veljače, a sada su u igri početak ožujka i borba u Poljskoj. Ispočetka sam tu ideju odbio, no kada sam čuo koliko Poljaci nude, ne bih imao ništa protiv - kazuje Babić koji je željan akcije pa dodaje:

- Lani sam imao samo jedan meč i to je katastrofa. Želim se što više boriti jer sam u najboljim godinama i ne bojim se za sebe. Sad želim mečeve, a ne kada zasnujem obitelj i počnem se brinuti o drugima, ne s 42 godine kada neću biti dobar kao sada.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.01.2023., Zagreb - Trening boksaca Alena Babica u Boksackom centru na Velesajmu. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Koliko je sigurno da će se dosadašnji prvak Kolumbijac Rivas zbog čestih ozljeda povući u mirovinu i prepustiti drugima borbu za naslov?

- Koliko znam, WBC mu je već oduzeo pojas i otvoren je put za borbu za naslov prvaka, a kako ja imam srebrni pojas, a Rozanski je broj dva, mi bismo se trebali boriti za naslov.

Ako bi taj meč doista bio 11. veljače, ne bi li vam to bilo premalo vremena za pripremu?

- Ma kakvi, ja sam već šest mjeseci spreman, toliko sam psihički već u toj borbi.

A gdje biste se pripremali za taj meč?

- Kada se pročulo da sam se razišao s dosadašnjim trenerom Leonardom Pijetrajem, nazvalo me odmah desetak trenera koji bi me htjeli pripremati za taj meč, a među njima i jedan koji je u karijeri imao 22 svjetska prvaka. Mnogim je trenerima zanimljiva mogućnost da bih u toj borbi i ja mogao postati prvak.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.01.2023., Zagreb - Trening boksaca Alena Babica u Boksackom centru na Velesajmu. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako boksački Zagreb već neko vrijeme bruji o tome, zanima nas zašto ste se razišli s dugogodišnjim trenerom?

- Više ne želim raditi s njim, a ni on sa mnom. Uostalom, svakoj vezi dođe kraj. Ako se brakovi raspadaju, onda se može valjda raspasti i odnos trenera i sportaša. Njegov je plan bio potpuno drukčiji od moga, nismo gledali u istom pravcu i on se nikad nije mogao pomiriti s time da sam ja sam sebi krčio put u profesionalnom boksu.

Koliko dugo je ta suradnja trajala?

- Sedam godina. Bila je to lijepa priča. Ja sam od njega izvukao maksimum i on će vjerojatno i ostati trener uz kojeg sam najviše napredovao. Napravili smo puno više no što bi takva dva karaktera inače napravila. Kako je on sav u autoritetu, a ja autoritet ne volim, jako smo daleko dogurali. Može on biti ljutit koliko hoće, a ja moram priznati da mi je dao jako puno. Kao i ja njemu. I uvijek sam mu čuvao leđa, pri svakom napadu na njega, i javno reagirao.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 05.10.2019., Zagreb - Boksac Alen Babic Babo s trenerom Leonardom. "nPhoto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kad je, zapravo, počelo to vaše razilaženje?

- Kada sam ušao u profesionalni boks, i to zato što nisam ušao kako je on htio, po nekom pravilu. Ušao sam nenadano, imajući dva profi-meča u tjedan dana. To je bilo potpuno suprotno onome što je Leo htio. Problemi su počeli od dana kada sam dogovorio da mi Dillian Whyte bude menadžer i jako sam iznenađen što smo izdržali četiri godine u profi-boksu jer ništa nije bilo po njegovu i po nekom ustaljenom redu. Moj put bio je brz i buran, a Leo više voli da to bude školski, za što ja nisam imao ni vremena ni volje. Ja sam htio da to bude totalni kaos i da unutar toga fanovima dajem sve što imam.

Kao i nakon razvrgnutog braka, je li moguće da bude izvjesnih repova?

- Nadam se da se neće raditi sapunica od svega, jer i on i ja bismo mogli puno toga reći, a time bismo samo uprljali jednu sjajnu suradnju. Radeći s njim dobio sam pravu svrhu i prvi put sam kod njega pomislio da bih mogao napraviti i nešto više. On je bio 50 posto mog boksa, no više ne trebam trenera koji će mi dati ili uzeti 50 posto onoga što me čini borcem. Ja sam htio da mi on bude trener do kraja karijere, no to se nije dogodilo. Možda je najveći razlog tome što sam otišao u svijet i vidio da postoje i drugi oblici rada od onoga koji je zagovarao Leo, a ja želim širiti svoje vidike.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.01.2023., Zagreb - Trening boksaca Alena Babica u Boksackom centru na Velesajmu. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

S Hrgom nikad prijatelj, ali...

Ide li za Alenom i njegov klupski kolega Marko Milun?

- Njega ne bih nikad odvukao od Lea jer mu ne mogu pružiti što i on. Ja sam u dijelu karijere kada mi trener nije toliko bitan kao njemu.

S kime sada Savage trenira?

- Kod svih pomalo. Uostalom, bio sam u kampu Tysona Furyja, a sada sam u kampu Agrona Smakiqija koji se priprema za borbu za europski teškaški naslov pa treniram s Ivanom Filipovićem a odem i do Hambija. Kondiciju pak vježbam s bivšim tekvondašem Tomislavom Bućancem koji je svojedobno radio i s Ivicom Kostelićem.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.01.2023., Zagreb - Trening boksaca Alena Babica u Boksackom centru na Velesajmu. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Sada kada više niste s Pijetrajem, hoćete li i dalje biti predator u odnosu s drugim bivšim Pijetrajevim boksačem Filipom Hrgovićem?

- Leo nikad nije imao veze s mojim odnosom prema Hrgoviću, no ja već neko vrijeme nisam predator. Mi nikad nećemo biti prijatelji, nikad nas nećete vidjeti na kavi ili u šetnji Jarunom, ali ne moramo biti ni neprijatelji. Štoviše, možda možemo odraditi i koji sparing.

Kako vam je bilo u Furyjevu kampu dok se on pripremao za meč s Chisorom?

- Bilo je sjajno.Taj čovjek je ljudina, slava ga nije ni najmanje promijenila. Za vrijeme kampa imao sam apartman na oceanu u koji sam mogao dovesti koga sam htio pa mi je došla i zaručnica a bili su ondje i Marko Milun i trener Goran Babić - Hambi. Kamo god smo išli, uvijek je za mene uzimao najbolji taksi.

Boksački svijet s nestrpljenjem očekuje vijest o meču između Usika i Furyja, vjerojatno i vi.

- Fury je jedini teškaš koji trenutačno može pobijediti Usika.