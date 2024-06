Alcaraz preokretom protiv Sinnera do prvog pariškog finala

Treći tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, u petak se po prvi put u karijeri probio do finala Roland Garrosa pobijedivši novog svjetskog "broja 1", Talijana Jannika Sinnera u sjajnom polufinalu sa 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 nakon četiri sata i devet minuta borbe na središnjem stadionu Philippe Chatrier.

Bio je to njihov deveti međusobni dvoboj u kojem je 21-godišnji Španjolac došao do pete pobjede te druge u ovoj godini. Alcaraz vodi i 2-1 u mečevima koje su odigrali na Grand Slam turnirima.

Sinner je bolje ušao u meč i s dva 'breaka' poveo 4-0 te lakoćom osvojio prvi set. Imao je 22-godišnji Talijan i prednost 2-0 na početku drugog seta, kad se Alcaraz konačno "probudio" i ušao u meč. Španjolac je nanizao pet gemova i iskoristio prvu set-loptu za izjednačenje.

Potom je red došao na Sinnera za povratak iz rezultatskog minusa. Alcaraz je napravio 'break' za 2-1, da bi Sinner osvojio sljedeća četiri gema za vodstvo 5-2. Lakoćom je tu prednost pretvorio u osvajanje treće dionice i došao na samo jedan set od svog prvog finala u Roland Garrosu.

Četvrti set je bio jedini bez preokreta. Sve do 4-4 su tenisači držali svoje servise, a onda je uslijedila odlučujuća Alcarazova serija. Osvojio je posljednja dva gema četvrtog seta i još tri na početku petog za vodstvo 3-0. Sinner je u nekoliko gemova prijetio, ali mu Španjolac nije dao priliku za povratak. U servisu za pobjedu Alcarazu su trebale tri meč-lopte da bi konačno dovršio preokret i pobjednički podigao ruke kad je natjerao suparnika na posljednju pogrešku u meču koji je s pravom nazvan "finalom prije finala".

Sinner će u ponedjeljak osvanuti na vrhu ATP ljestvice i postati prvi Talijan koji se našao na tronu, ali u tom slavlju neće šampanjac ispijati iz "Kupa mušketira".

Za njega će se u nedjelju (15 sati) boriti Carlos Alcaraz i pobjednik drugog polufinalnog dvoboja između Nijemca Alexandera Zvereva i Norvežanina Casper Ruuda. Nijemac je četvrtu godinu zaredom došao do polufinala u Parizu, ali je jedino finala na Grand Slam turnirima odigrao 2020. u New Yorku i izgubio od Austrijanca Dominica Thiema, dok je Norvežanin posljednje dvije godine dolazio do finala pa gubio od dvojice najuspješnijih tenisača u povijesti, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

ROLAND GARROS, tenisači - polufinale

Carlos Alcaraz (Špa/3) - Jannie Sinner (Ita/2) 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3