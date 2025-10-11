Naši Portali
KVALIFIKACIJE ZA SP

Albanija u velikom derbiju svladala Srbiju u Leskovcu, strijelac pokazao dvoglavog orla pa izazvao bijes

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS
1/9
VL
Autor
Marko Pavić
11.10.2025.
u 22:38

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Manaj je dočekao odbijenu loptu i sjajnim je udarcem zakucao u mrežu.

Nogometna reprezentacija Albanije u velikom je derbiju u Leskovcu svladala Srbiju s 1:0 u susretu kvalifikacija skupine K za Svjetsko prvenstvo.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Manaj je dočekao odbijenu loptu i sjajnim je udarcem zakucao u mrežu.

Uslijedila je proslava na kojoj su Albanci pokazivali simbol dvoglavog orla na što je publika u Leskovcu odgovorila uvredama.

Srbija i Albanija bore se za drugo mjesto u skupini koje vodi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Na vrhu je Engleska koja u pet utakmica ima maksimalnih 15 bodova i gol-razliku 13:0. Albanija nakon šest odigranih utakmica ima 11 bodova, dok je Srbija u pet susreta skupila sedam bodova.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci
Ključne riječi
Albanija reprezentacija Srbija reprezentacija

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar future Gohan
future Gohan
22:54 11.10.2025.

Opet na nejač? Evropo zašto čutiš?

HI
Hrvat iz Prigorja
22:57 11.10.2025.

Opet će srbi gledati SP na teveju😏🙂

Avatar Le-Freak
Le-Freak
22:52 11.10.2025.

Bravo Albanci, protiv koga su ono igrali? Mislim jel bilo suparnika?

