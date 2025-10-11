Albanija u velikom derbiju svladala Srbiju u Leskovcu, strijelac pokazao dvoglavog orla pa izazvao bijes

Nogometna reprezentacija Albanije u velikom je derbiju u Leskovcu svladala Srbiju s 1:0 u susretu kvalifikacija skupine K za Svjetsko prvenstvo.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Manaj je dočekao odbijenu loptu i sjajnim je udarcem zakucao u mrežu.

Uslijedila je proslava na kojoj su Albanci pokazivali simbol dvoglavog orla na što je publika u Leskovcu odgovorila uvredama.

Srbija i Albanija bore se za drugo mjesto u skupini koje vodi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Na vrhu je Engleska koja u pet utakmica ima maksimalnih 15 bodova i gol-razliku 13:0. Albanija nakon šest odigranih utakmica ima 11 bodova, dok je Srbija u pet susreta skupila sedam bodova.