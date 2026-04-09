VEČERAS CEREMONIJALNI START

Počinje spektakularni Croatia Rally, evo tko predvodi hrvatske zvijezde

Nel Pavletić/Pixsell
Autor
Damir Mrvec
09.04.2026.
u 16:15

Vozače čeka dvadeset brzinskih ispita ukupne duljine nešto više od 300 kilometara, a ruta ih vodi kroz čak četiri županije: Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku

Nakon što je 2025. godine ugostila utrku Europskog prvenstva, Hrvatska se 2026. vraća na najveću svjetsku pozornicu, ali s drastičnom promjenom lokacije. Cijela logistika i srce natjecanja sele se iz Zagreba i okolice na Kvarner, a novi dom relija bit će Rijeka. Ova peta, jubilarna hrvatska WRC utrka doživjela je potpunu transformaciju. Ceremonijalni start održat će se u samom srcu Rijeke, na Korzu, večeras u 18.30 sati, dok će servisni park, operativni centar cijelog događaja, biti smješten na legendarnom Automotodromu Grobnik. Veliko finale i proslava pobjednika rezervirani su za Opatiju, biser Jadrana, što cijelom događaju daje glamuroznu notu.

Organizatori su potvrdili da je više od tri četvrtine trase u potpunosti novo u usporedbi s posljednjim WRC izdanjem iz 2024. godine, što znači da će i najiskusniji vozači biti na nepoznatom terenu. Vozače čeka dvadeset brzinskih ispita ukupne duljine nešto više od 300 kilometara, a ruta ih vodi kroz čak četiri županije: Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku. U središtu sportske borbe bit će vodeći vozač prvenstva, Velšanin Elfyn Evans. Pilot Toyote Gazoo Racing u Hrvatsku stiže sa 66 bodova, osam više od momčadskog kolege Olivera Solberga i jedanaest više od pobjednika posljednje utrke u Keniji, Japanca Takamota Katsute. Evans ima sjajnu povijest na hrvatskom asfaltu – pobijedio je 2023. godine, a 2021. izgubio je za samo 0,6 sekundi. Cijeli događaj počeo je jučer, testnom vožnjom, tzv. Shakedown. Prvi dan ujedno je bio rezerviran i za druženje s vozačima, na riječkom Korzu.

Ovogodišnje izdanje Croatia Rally ponovno donosi snažan domaći pečat, a hrvatske posade imat će posebnu motivaciju pred domaćom publikom odmjeriti snage sa svjetskom relijaškom elitom. Domaće nade predvodi dvostruki prvak Hrvatske Viliam Prodan, koji sa suvozačem Markom Stiperskim nastupa u konkurentnoj Škodi Fabiji RS Rally2. Njihova uigranost i iskustvo, uz dobro poznavanje istarskih brzinskih ispita, mogli bi biti ključni faktori u borbi za što bolji rezultat, posebno na dionicama koje se voze pred domaćom publikom.

Iako se u mlađim danima okušao u nogometu, za Viliama Prodana put je bio predodređen. Ljubav prema automobilima, potaknuta legendarnim buzetskim brdskim utrkama koje je gledao odmalena, prevagnula je i s dvadesetak godina usmjerila ga prema profesionalnoj karijeri.

– Drugog izbora nije bilo. Autosport je primarni sport u gradu. Ljubav prema ovom oktanskom sportu utkana je u nas koji smo tamo odrasli – jednostavno objašnjava Prodan svoju odluku.

Počeo je 2006. godine, prvo u autoslalomu, zatim u brdskim utrkama, gdje je već 2008. postao državni prvak, da bi 2011. prešao na reli i odmah osvojio naslov u klasi. Izvan staze, on je poslovni čovjek, poduzetnik koji vodi tvrtku lidera u prodaji toplih i hladnih napitaka te grickalica putem samoposlužnih automata, s više od 150 zaposlenih. Opisuje se kao "spor i dosadan" vozač u svakodnevnom prometu, objašnjavajući kako svu potrebu za adrenalinom iscrpi na stazi.

Deset dana provodi u istarskom miru Buzeta, gdje se priprema za natjecanja, a deset u zagrebačkoj vrevi, gdje vodi posao. S pet naslova prvaka Hrvatske u reliju zaslužio je i najprestižnije priznanje Hrvatskog auto i karting saveza – Zlatnu kacigu. No njegovi uspjesi ne staju na domaćim stazama. Godine 2013. osvojio je međunarodni Mitropa Rally Cup, a 2022. i naslov prvaka FIA Srednjoeuropske zone. Prelazak u snažniju kategoriju automobila, poput Ford Fieste Rally3, s kojom je ostvario sjajan rezultat na Rallyju Kumrovec, najava je još većih ambicija. Planira nastupe u WRC 3 kategoriji, što predstavlja novi korak u njegovoj karijeri i novi izazov.

U Rally2 konkurenciji još nastupaju Eris Marotti i Aleksandra Devunić. U Rally4 kategoriji hrvatske boje branit će Tomas Hrvatin i Đani Simčić, Vjekoslav Čičko i Eugen Kokolić, kao i Igor Tomljanović i Tomislav Škreblin. Iskustvo i kontinuitet donosi Igor Mandić, koji nastupa u prvenstvu Hrvatske još od 2012. godine, a ovo će mu biti treći start na WRC izdanju Croatia Rallyja, uz suvozača Alberta Ivančića.
Ključne riječi
Hrvatska Reli Croatia Rally

