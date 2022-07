"Ako ne mogu igrati svaka tri dana nek promijene posao, pogledajte SP"

Malo je reći da su nas Osijek i Rijeka šokirali ispadanjem iz Europe, ni Dinamo ne briljira na svom putu, a sada će sve oči biti uprte u Hajdukovu priču. Naime, splitska momčad 4. kolovoza igrat će utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv portugalske Vitorije Guimaraes. I već su krenule pripreme za to – odgodom prvenstvene utakmice protiv Gorice koja se trebala odigrati 7. kolovoza. Jedino što će Hajduk odigrati prije toga jest večerašnja utakmica s Varaždinom.

Hajduk u najboljem položaju

Hajduk nije igrao ni prethodno kolo jer odgodu je tražila Rijeka zbog svojih europskih obaveza i Splićani se uglavnom nisu naigrali na početku ove sezone. Šteti li im to ili pomaže da se bolje pripreme, pitali smo njihova bivšeg trenera Ivana Katalinića (71).

– Mogu se vratiti 20 i nešto godina unatrag, kada smo igrali Ligu prvaka i nismo uopće odgađali utakmice. Igralo se u subotu, srijedu ili utorak, nije se o tome razmišljalo, imali smo samo 16 igrača, a oni sad imaju po 30 igrača. Kriv je tu i Savez koji dopušta da se odgađaju utakmice. Previše je to za početak, a kada se tako odgađa, prvenstvo nije regularno – kaže ovaj bivši reprezentativni vratar pa dodaje:

– Nikad nismo odgađali utakmice. Oni imaju 30 igrača i nije mi jasno zašto jedna momčad ne može igrati u prvenstvu, a dio u Europi. Osim toga, imaju pet promjena, mi smo imali tri. Ništa mi tu nije jasno.

Može li Hajduk proći bolje od Rijeke i Osijeka, koji su ispali?

– Samo se govori o tome kakvo je čudo hrvatska liga, a sada smo vidjeli kako su ispali i Rijeka i Osijek, i to govori koliko je hrvatska liga jaka. Odgađanje utakmica pokušava se opravdati time da se što bolje pripreme, ali ako igrači ne mogu igrati svaka tri-četiri dana, ne trebaju se ni baviti tim poslom. Na Svjetskom prvenstvu igra se svaka četiri dana pa zašto se tamo ne odgodi utakmica kao kod nas?

Bilo kako bilo, Hajduk je ligašku utakmicu protiv Gorice odgodio, a hoće li mu to pomoći da dosegne Europu, vidjet ćemo.

– Svaki prolazak u Europu pozitivan je rezultat i za klub i za igrače, a i s financijske strane. Kakvo je stanje, pokazat će ova utakmica protiv Portugalaca jer igranje protiv Istre i Varaždina u prvenstvu nije mjerilo, to nisu prave utakmice koje pokazuju koliko Hajduk može. Hajduku će ovo biti najteža prva utakmica. Ako prođe, drugu će biti lakše igrati.

Prva utakmica na rasporedu je 4. kolovoza, a uzvrat tjedan dana poslije.

– Mislim da će prva utakmica u Splitu odlučiti sve, nema više gola u gostima, znači da se sve drukčije gleda. Oni su, po medijima, promijenili puno igrača, imaju puno mladih. Prva će utakmica biti teška i važna, i mislim da bi je Hajduk trebao dobiti – kaže Katalinić, kojeg pitamo kolike su šanse da se Splićanima dogodi isto što i Rijeci ili Osijeku. Jer, već je Hajduk i prije imao čudna skretanja. Sjetimo se samo Maltežana.

– Rijeka je promijenila puno igrača, nisu se uigrali, novi im je trener. Osijek je ostao na istim igračima, jedino se pojačao Dinamo, ali oni su u problemima jer igraju u reprezentaciji i treba im odmora i vremena da se zahuktaju. Hajduk je u najboljem položaju jer nije igrao ovo pretkolo, nego tek sad igra. Velike su vrućine, bit će vruće u Splitu i Portugalu, u sedam dana igrat će se dvije utakmice pa tko bude bolje spreman i imao više sreće, proći će dalje.

Dotaknuli smo se i domaćeg prvenstva. Hajduk je ostavio kostur momčadi, što se može očekivati od njega ove sezone?

– Što se tiče domaćeg prvenstva, za naslov će se boriti Dinamo i Hajduk. Mislim da Rijeka i Osijek neće biti ni blizu. Morate imati sreće cijelu sezonu jer je duga. Svi padaju na malim utakmicama i na njima se osvaja prvenstvo. Hajduk je lani napravio kiks protiv Slavena Belupa u Koprivnici i da je tamo dobro prošlo, bio bi prvi. To je pouka za ovu sezonu. No, bit će im puno lakše igrati jer imaju kup trofej, nisu opterećeni kao lani, kada ga nisu imali.

Od kojeg se igrača očekuje najviše?

– Najviše se očekuje od Marka Livaje jer je kudikamo najbolji igrač, ali i od Nikole Kalinića, koji ima iskustvo. Ako Hajduk bude efikasan i ako bude igrao prema naprijed, može se nadati rezultatu. Ima igrače da može igrati prema naprijed. Vidjeli smo da je to bitno. Rijeka je dobro igrala, ali nema igrača prema naprijed koji može zabiti gol, a to je danas najvažnije. Osijek također teško zabija, vidjeli smo što se dogodilo kada su igrali doma, nisu uspjeli nakon 2:1 zabiti.

Svatko želi na Poljud

Ako je netko mijenjao trenere, to je onda Hajduk. No Valdas Dambrauskas ustoličio se u Splitu. Je li on pravi, dugoročan izbor?

– Kada trener, posebno u Hajduku, osvoji kup ili prvenstvo, ima prostor dići momčad i puno mu je lakše raditi. Da nije osvojio kup i da sada ispadne iz Europe, odmah bi ga se mijenjalo. Ovako je on napravio dobar posao, bili su blizu i za osvajanje prvog mjesta, vidjet ćemo što će biti.

Ulaznice za utakmicu protiv Vitorije Guimaraes puštene su u prodaju, ali zbog velike navale navijača sustav se brzo srušio. Kako sada diše Split?

– Ovdje navijači vole Hajduk, Splitu je Hajduk sve, suvišno je o tome govoriti. Svatko želi doći na Poljud. Dugo godina nije bilo ovako, sada je svaka utakmica borba za prvo mjesto.

