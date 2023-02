Aco: Rijetkost je da Hrvatska pobjeđuje s obranom, to je dodatna vrijednost

Bila je to utakmica koja će se u povijesti hrvatske košarkaške reprezentacije pamtiti jedino po dva gostujuća boda. Na gostovanju u Fribourgu, nakon jako lošeg prvog poluvremena, Hrvatska je pobijedila Švicarsku (64:56) zahvaljujući odličnoj obrani u nastavku susreta u kojem su, za 20 minuta, primili samo 18 koševa.

Trener Aco Petrović započeo je utakmicu s petorkom - Fiipović, Jordano, braća Drežnjak i Prkačin - koja se nije proslavila. Štoviše, upravo tada su domaćini napravili razliku koju Hrvatska tijekom prvih 20 minuta nije uspijevala dostići.

Na otvaranju susreta promašili su naši prvih šest šuteva i dva slobodna bacanja (Prkačin). Štoviše, Prkačin je do kraja prvog poluvremena promašio čak pet bacanja i izgubio dvije lopte pa je Petrović pokušao s 217 cm visokim Brankovićem. A on je dominirao u skoku (tri napadačka) i zahvaljujući mirnoj ruci na crti za slobodna bacanja sa šest koševa, uz Tonija Nakića (6 koševa, 4 skoka), bio prvi hrvatski strijelac u prvom dijelu susreta.

Hrvatski izbornik je u prvom poluvremenu izrotirao 11 igrača ne pronašavši petorku koja može ukrotiti domaćina i dovesti nas u vodstvo. Hrvatska u prvih 20 minuta nije uspjela povesti a zašto je tome bilo tako govori i podatak da su naši imali samo tri asistencije i čak pet izgubljenih lopti više od domaćina (6-1). A tri od tih šest lopti bile su upućene Brankoviću na vrlo nekvalitetan način.

U nastavak susreta Petrović je ušao s Mavrom, Jordanom, Badžimom, Darijem Drežnjakom i Brankovićem i ta petorka nije primila koš četiri i pol minute te je tako došla u priliku da povede (38:37). No, baš tada naši gube loptu a Švicarci kreću u seriju od sedam koševa za novo odvajanje (45:37).

U 29. minuti Petrović uvodi svog 12. igrača (Perković) a on je promašio dvije otvorene trice i tako povećao postotak hrvatske neuspješnosti s dalekometnih pozicija. Bila je to 16. promašena trica iz 18. pokušaja što je 11 posto uspješnosti.

Baš kada je izgledalo da Hrvatska ovu utakmicu može dobiti jedino obranom Toni Nakić pogađa tricu s krila za prvo hrvatsko vodstvo i to u 33. minuti (52:51). U sljedećem našem napadu tricu pogađa i Perković, Prkačin iz reketa postiže svoj 13. koš a nakon trice Nakića naši u 36. minuti odlaze na "plus 9" (62:53). Nakon Prkačinova skoka u napadu i 15. koša Hrvatska odlazi i na dvoznamenkastu prednost (64:53) za mirnu završnicu.

Sreća je da je Petrović na koncu ipak pronašao petorku koja može dobiti utakmicu a nju su, na startu posljednje četvrtine, činili Filipović, Perković, Mateo Drežnjak, Nakić i Prkačin. A u njoj su bila i dva naša najbolja strijelca (Prkačin 15, Nakić 14) među kojima se Prkačin isticao s napadačkim skokovima (3), ali i promašenim bacanjima (3-10).

- Danas se napadački nismo osjećali komforno i utakmicu smo mogli dobiti jedino na način na koji smo igrali drugo poluvrijeme u kojem smo primili samo 18 koševa. Utakmicu smo dobili na način na koji Hrvatska rijetko pobjeđuje a to je obranom što je dodatna vrijednost. Ako bih pokušao sve objasniti u jednoj rečenici onda je to sjajna timska obrana na Robertu Kovaču koji je ostao na nuli a ja se ne sjećam kada se to u švicarskoj reprezentaciji dogodilo - kazao je vršitelj dužnosti hrvatskog izbornika Aco Petrović na kojeg se nadovezao, od statistike, najbolje ocijenjeni hrvatski igrač Toni Nakić:

- U prvom poluvremenu smo sami sebe uveli u kontra ritam. Promašivali smo otvorene šuteve, gubili lopte na što su se nadovezala i promašena slobodna bacanja. Na treninzima nam je lopta išla puno bolje, igrali smo bez samopouzdanja. Na koncu smo s dobrom obranom i velikom željom ipak uspjeli uzeti dva boda.

Dvoznamenkasti u redovima domaćina bili su Polite (11), Gravet (11) i Fofana (10) koje su hrvatski gosti u nastavku primirili odličnom obranom.

A element obvezne igre koji je Hrvatskoj donio prednost jest prevlast u skoku (47 naprama 36) pri čemu su izabranici Ace Petrovića imali čak 16 skokova u napadu (Branković 4, Prkačin 3...).