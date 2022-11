Aco: Bacit ćemo Poljacima rukavicu u lice, uzvratiti na svaki udarac

Da se vremena u košarci nepovratno mijenjaju dokaz je i ozračje uoči nedjeljne utakmice između Hrvatske i Poljske, predkvalifikacijski sraz za Eurobasket koji u Draženovu domu započinje u 20 sati. Naime, u tu utakmicu gostujuća vrsta ulazi kao favorit i to s pravom jer riječ je o četvrtoplasiranoj reprezentaciji s posljednjeg Eurobasketa koja dolazi u goste 12. reprezentaciji s istog natjecanja. A ne tako davno statusi ovih reprezentacija bili su dijametralno suprotni.

No, kada je u pitanju srce junačko, rejting ne mora biti presudan i upravo tome se nada v.d. izbornika hrvatske reprezentacije Aleksandar Petrović:

- Zbog njihova četvrtog mjesta u Europi, Poljacima bih dao laganu prednost, no mi ćemo im bez ikakvog srama baciti rukavicu u lice.

U to ime, Aco poziva navijače da mu budu šesti igrač.

- Kada sam jučer pogledao stanje s prodajom ulaznica već tada je bilo prodano oko 65-70 posto ulaznica pa se nadam punoj dvorani. Eto i moja škvadra dolazi na utakmicu, svjesni da nam publika svojim navijanjem može pomoći. Možda nećemo šuterski izgledati kao u Grazu, gdje smo zabili 17 trica iz 26 pokušaja, ali ćemo se baciti za svaku loptu, uzvratiti na svaki udarac. Mi ćemo ovaj put možda šutirati trice 5-21 no zato moramo biti prisutni u drugim kategorijama igre. A to su pritisak na loptu, kvalitetne rotacije i trka prema naprijed i nazad i ako imate ove parametre onda možete pobijediti i kada nemate šuterski dan. Defanzivna tranzicija u današnjoj je košarci jako važna jer ako samo jedan od petorice kasni, vi ste na streljani. Da bismo uopće mogli razgovarati o taktici moramo odgovoriti tučnjavom i trkom, to su nulti preduvjeti. Obveznu igru morate imati svih 40 minuta, to je nešto što ponavljam kao papagaj i što bi sve naše selekcije trebale imati.

Očito je da hrvatski izbornik sučelice očekuje vrlo agresivna suparnika.

- Očekuje nas presing po cijelom terenu no to očekuje i njih. Imat ćemo dva načina razbijanja presinga, ovisno o tome koji će naš razigravač biti na terenu a tako ćemo i kreirati petorke. Načini igre Mavre i Kapuste diktiraju na različite postave, uparivat ćemo igrače koji će moći rješavati suparničku agresivnost. A Poljska je energetski sjajna momčad koja strašno dobro trči i to je njihov DNK. Na, Eurobasketu su glavne role imali Ponitka i Slaughter no sada su glavne uloge preuzeli igrači poput centra Balcerowskog i beka Sokolowskog koji je, u onoj utakmici u Varšavi, izubijao Bogdanovića. Bila je to legalizirana tučnjava koja nije bila sankcionirana, no to njihov DNK. A taj Sokolowski bio je MVP kola u Italiji što doista nije lako ostvarenje. Stoga nas ovaj put očekuje drugačija Poljska, ona koja će imati veću disperziju lopti jer je njihov izbornik Miličić promijenio profil igre. Dolaze sa osam igrača iz momčadi koja je bila četvrta u Europi i sa američkim centarskim pojačanjem Geoffreyem Groselleom.

Petrović je uvjeren da će se favoriziranim Poljacima suprotstaviti jedna vrlo složna družina.

- Ovi momci dišu kao jedan i među njima je sjajna kemija. Spremni su dati sve za suigrača. Rezultat ove utakmice puno će toga olakšati ili otežati, ali vjerujem da smo započeli proces stvaranja nove momčadi. I zato sam ja apsolutno miran, vjerojatno i stoga što imam puno takvih utakmica u nogama, pogotovo zadnjih 10-12 godina kada sam se više bavio reprezentacijama nego klubovima. Za nas u Savezu ovo je vrlo važna utakmica u kojoj bi nam pobjeda puno toga donijela. Ne samo prvo mjesto u skupini predkvalifikacija za Eurobasket nego bi nam to donijelo i igranje predkvalifikacija za Olimpijske igre što bi pak značilo novo kvalitetno okupljanje i natjecanje. Ovo je početak jednog procesa i ja sam siguran da ćemo 2025. biti pravi i da ćemo se vratiti na razinu koju Hrvatska zaslužuje.

S obzirom da su Poljaci došli još u petak navečer, Petrović je imao priliku vidjeti se s Igorom Miličićem, poljskim izbornikom kojeg je htio za stratega hrvatske nacionalne vrste. No, nije ih bilo za vidjeti na kavici jer se sada "gledaju preko nišana".

- Čak i nakon našeg razgovora oko reprezentacije mi smo nastavili komunikaciju no onog trenutka kada je Upravni odbor HKS-a od mene zatražio da odradim ove utakmice, ta je komunikacija na određeno vrijeme zamrla. Igor je od onih trenera koji žive košarku 24 sata dnevno i koji u igri ima puno setova specijala, počevši od prve akcije no i na to smo spremni. I ako naša trka i naša borbenost budu na njihovoj razini, bit ću dovoljno bezobrazan i reći da vjerujem u pobjedu.

Na najavnu presicu Petrović je doveo dvojicu igrača koji su odigrali važne uloge u glatkoj gostujućoj pobjedi nad Austrijom (100:75), prvog asistenta (Borna Kapusta) i drugog strijelca reprezentacije (Dario Drežnjak). A i njih dvojica očekuju vrlo agresivna suparnika:

- Očekujem da će nas Poljaci stiskati po cijelom terenu, da će biti agresivni i da će udarati. I zato im se mi moramo energetski suprostaviti - kazuje Kapusta na kojeg se nadovezao Drežnjak:

- Poljaci će udarati no mi im, da bismo pobijedili, moramo dogovoriti istom mjerom ako ne i jače.

Kapusta je u Grazu debitirao sa osam asitencija. Pitali smo ga, zašto je kod prijašnjih izbornika prolazio ispod radara?

- Možda zbog razine klubova za koje sam igrao, Zaboka i Gorice, ne vidim drugog razloga jer moja igra je ista.

Dario je u Grazu pak imao to zadovoljstvo igrati s bratom Mateom.

- Već je lijep osjećaj igrati za reprezentaciju a činiti to s bratom je nešto posebno. Ne može se puno braće pohvaliti zajedničkim nastupom za nacionalnu vrstu. Inače, brat i ja smo u slično vrijeme počeli trenirati košarku i često smo igrali jedan na jednoga. Uvijek se igralo za nešto i sva je sreća da nitko nije bilježio skor.