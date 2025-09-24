'A što ako se Luka Modrić prehladi?' Odjeknulo upozorenje legende, ovo treba shvatiti ozbiljno

Proslavljeni, ali i kontroverzni talijanski nogometaš Antonio Cassano, poznat po tome što nikada ne bira riječi, ponovno je uzburkao duhove u Serie A. Ovoga puta meta njegove analize bio je AC Milan i uloga Luke Modrića, za kojeg tvrdi da je jedini razlog za optimizam na San Siru. Cassano je bez okolišanja poručio kako dosadašnji rezultati momčadi nisu plod taktičke genijalnosti trenera Massimiliana Allegrija, već isključivo individualne klase hrvatskog veznjaka. "Modrić svakoga oko sebe čini boljim i za velik dio Milanovih uspjeha zaslužan je on, a ne Allegri. Ako se Modrić prehladi, Allegri će se vratiti onome što je radio prije: duga lopta na Rafaela Leãa i nada da će se nešto dogoditi", izjavio je Cassano, slikovito saževši svoju zabrinutost u pitanje koje odzvanja među navijačima: "Što će Milan ako se Luka Modrić prehladi?"

Modrićev dolazak u Milan bio je ostvarenje sna za obje strane. Nakon trinaest trofejnih sezona u Real Madridu, tada 39-godišnji Luka stigao je kao slobodan igrač u klub za koji je navijao od malih nogu, inspiriran svojim velikim idolom Zvonimirom Bobanom. Fotografije mladog Modrića u Milanovoj trenirci obišle su svijet, a on sam je potvrdio duboku emocionalnu povezanost. Stigao je u momčad koja je prošlu sezonu završila na razočaravajućem osmom mjestu, bez plasmana u europska natjecanja. "Milan ne može biti zadovoljan s prosjekom. Moramo imati najveće moguće ciljeve, osvajati titule. Zato sam ovdje", poručio je Modrić odmah po dolasku, jasno dajući do znanja da ne pristaje na osrednjost.

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku

Njegova odluka da se pridruži posrnulom velikanu iznenadila je mnoge. Ugledni novinar Fabrizio Romano otkrio je kako su osobe bliske Modriću savjetovale da dobro razmisli o dolasku u klub bez Lige prvaka i s potencijalnim financijskim poteškoćama. Ipak, presudila je ljubav. "Modrić je izabrao Milan s ljubavlju kakva se danas rijetko viđa. Daje sve od sebe, ne samo u smislu izvedbe, već i pomažući suigračima da shvate važnost ovog dresa", istaknuo je Romano. Ta predanost odmah se vidjela na terenu, gdje je Modrić preuzeo konce igre i postao apsolutni lider momčadi, noseći dres s brojem 14, isti onaj koji je nekada nosio u Tottenhamu i hrvatskoj reprezentaciji.

Od prvog dana pokazao je da godine za njega doista jesu samo broj. Svojim nastupima zaradio je divljenje navijača i stručnjaka, a Cassano ga je opisao kao "čistu klasu" i jednog od pet najboljih veznih igrača u povijesti nogometa. Njegov doprinos nije bio samo estetski; donio je i konkretne rezultate. U teškoj utakmici protiv Bologne postigao je jedini, pobjednički pogodak, ispunivši time još jednu želju – zabiti gol na kultnom San Siru. Upravo ga je ta sposobnost da sam riješi utakmicu i učini cijelu momčad boljom učinila, prema Cassanovom mišljenju, nezamjenjivim stupom Allegrijeve ekipe.

Ipak, Cassano izražava i dublju bojazan koja se temelji na povijesti. On strahuje da bi trener Massimiliano Allegri, unatoč Modrićevoj ključnoj ulozi, s vremenom mogao marginalizirati hrvatskog genijalca, baš kao što je to učinio s Andreom Pirlom 2011. godine. Pirlo je tada napustio Milan i prešao u Juventus jer se više nije uklapao u Allegrijeve taktičke zamisli, što se pokazalo jednom od najvećih pogrešaka u novijoj povijesti kluba. Cassano se plaši ponavljanja sličnog scenarija, gdje bi trenerova tvrdoglavost mogla nadvladati zdrav razum i očitu kvalitetu koju Modrić donosi na teren. Njegovo upozorenje stoga nije samo kritika trenutnog stanja, već i apel da se povijest ne ponovi i da se klasa poput Modrićeve iskoristi do posljednjeg atoma snage, jer ovakvi igrači su rijetkost. Pitanje što će biti "ako se Modrić prehladi" ostaje visjeti u zraku kao najveći izazov za Milanove šampionske ambicije.