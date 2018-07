Zvijezde iz cijelog svijeta čestitaju našim nogometašima

Uspjeh naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zadivio je i poznate diljem svijeta.

S velikim uzbuđenjem pratili su sinoćnje finale i bez obzira što nismo osvojili zlato našim Vatrenima čestitali su na odličnoj igri i uspjehu. Stana Katić, glumica hrvatskih korijena na pisala je na Twitteru:

Congratulations #France on an epic win!!! And bravo #Croatia for showing so much heart!! 🏆 #WorldCup