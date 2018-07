Prva žena na klupi naših nogometaša

Iva Olivari Puhalo po mnogočemu je dobri duh hrvatske nogometne reprezentacije i igrači je iznimno cijene. Ivin su posao svi logistički podaci, briga za igrače tijekom natjecanja, organizacija i sva postojeća papirologija.

Na klupu hrvatske reprezentacije prvi put sjela je prije dvije godine. Naime, na Europskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine dogodio se jedan povijesni trenutak u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Tursku, a Iva je prvi put sjela na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. To je ujedno bio i prvi put da je jedna žena sjedila na klupi vatrenih. Ipak, nikad nije sanjala da će jednog dana završiti u nogometu.

– U HNS-u radim od 1992. godine. Prvo sam radila u Međunarodnom odjelu, koji pokriva velik dio aktivnosti u savezu, od transfera igrača do organizacije utakmica svih uzrasta i kategorija, korespondenciju s Fifom, Uefom, stranim savezima... Danas mi to i te kako koristi. Nakon izbora Davora Šukera za predsjednika preuzela sam funkciju team menadžerice A reprezentacije – rekla je Iva u jednom intervjuu.

S igračima je izgradila prijateljski odnos pa kaže da je dobila nekoliko nadimaka. Neki igrači zovu je Ivka, Ivča, Ive ili Ivuška, ali mlađi, kada dođu, zovu je “teta Iva”, iako “tetu” ubrzo svi izbace iz govora.

– Mi smo i inače u svakodnevnom kontaktu. Imam brojeve telefona svakog od njih, no od mene ih nitko ne može dobiti, ne iskorištavam to što smo dobri. Većinu ih poznajem otkad su bili djeca. Svi su oni velike zvijezde, ali maksimalno me uvažavaju. Čujemo se uvijek za Uskrs i Božić, čestitamo si. Ako bude nekih lošijih trenutaka, kažemo si što si imamo za reći i krenemo dalje. Ja se postavim da sam ja tu zbog njih, ne oni zbog mene. I imaju maksimalno povjerenje, sve znam. Prošla sam s njima i vjenčanja, rođenje djece, a, nažalost, i rastave i smrti najbližih – rekla je menadžerica reprezentacije za 24sata.

Iva tijekom utakmica sjedi na klupi za pričuvne igrače, a kaže da na svakoj utakmici osjeća nevjerojatan ponos, a uistinu ima i razloga za to.