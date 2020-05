Zvijezda "Osvetnika": Snimali su 116 dana, došao neprepoznatljiv na set s 20 kg više i skoro ga izbacili

Iako su rođeni kao identični blizanci, braća Birdsey, zašavši u srednje godine, poprilično su se počeli razlikovati, i po osobnosti i po izgledu. Thomas pati od shizofrenije, lijekovi koje uzima čine ga nešto krupnijim, a Dominick je ispijenije građe, izgledom je malo stariji te ima dužu kosu i gustu bradu. Thomas i Dominick glavni su likovi nove HBO-ove serije “Istina o mom bratu”, a obojicu ih glumi – Mark Ruffalo. Ovaj poznati hollywoodski glumac u povodu sutrašnje premijere prve epizode serije zajedno s redateljem i scenaristom serije Derekom Cianfranceom javio nam se putem videopoziva te dao ekskluzivan intervju za Večernji list.

Iako je dobitnik Emmyja, a lani je glumio u drami “Mutne vode” te prije pet godina i u Oscarom nagrađenom trileru “Spotlight”, Mark Ruffalo posljednjih je nekoliko godina ipak najpoznatiji po ulogama znanstvenika Brucea Bannera, odnosno superjunaka Hulka iz “Marvelovih Avengersa”. Stoga je nakon niza blockbustera pojavljivanje u jednoj dramskoj seriji, i to izrazito mračne tematike, bio sasvim nov izazov za njega. Upravo je zato, kaže, dao cijelog sebe u ovu ulogu.

– U ovaj sam projekt došao nakon “Avengersa” u kojima se sve vrti oko tehnologije. Iako su i to u nekim dijelovima filmovi puni osjećaja, puno su emocionalno “sigurniji”. Tako da je meni sada trebalo nešto sasvim drugačije. Nedavno sam navršio pedesetu i vidim da je sada preda mnom posve drugačiji put od onoga dosad. U dobi sam kada dobar izgled polako nestaje, a jedino što čovjeku onda preostaje jest njegova duša – govori 52-godišnji Ruffalo te priznaje kako je do sada osjećao da i dalje ima u sebi neku zadršku dok glumi.

Htio sam biti ranjiv

– Uvijek sam nešto zadržavao u sebi, a to je nešto poput sigurnosne sklopke. Jednostavno nisam dao cijelog sebe publici. Do sada. Kao umjetnik, u ovoj sam seriji htio pokazati sve što imam i biti ranjiv. Dao sam uistinu cijelog sebe pa i, ako to drugi nisu doživjeli tako, ja sam miran u vezi s tim – ističe Mark Ruffalo, koji je upravo zbog očuvanja autentičnosti odlučio bez pomoći tehnologije ili maske utjeloviti likove identičnih, a opet različitih blizanaca. Odgovorio nam je stoga na pitanje koliko je njemu kao glumcu bilo zahtjevno glumiti dva brata te nam objasnio kako se pripremio za predstavljanje dviju različitih osoba.

– Kada smo Derek Cianfrance i ja počeli razgovarati o ovom projektu, ponajprije smo se složili da ne želimo koristiti tehnologiju da prikažemo Thomasa i Dominicka. Uvijek kada gledatelji vide film ili seriju s blizancima možda pomisle da je glumac najprije odglumio jednu osobu, pa je otrčao sa scene staviti bradu ili drugi kostim i vratio se. Mi nismo htjeli tako raditi pa sam stoga prvo glumio jednog brata, potom smo napravili stanku od nekoliko mjeseci pa sam se na set vratio kao drugi brat. Znao sam da bi Thomas zbog lijekova na kojima je zbog shizofrenije mogao imati problema s kilogramima pa sam predložio da u pauzi nakupim nekoliko kilograma viška, promijenim frizuru… – prepričava Mark Ruffalo te dodaje kako je cijeli tim detaljno dogovorio koliko bi različita dvojica braće trebala biti. Iako su blizanci, oni su u konačnici drugačiji ljudi s različitim osobnostima.

– Njih su dvojica ekstremno različita pa sam si uzeo vremena da postanem potpuno drugačija osoba, da drugom bratu pristupim na drugačiji način, kao da je sasvim novi lik – govori Ruffalo, koji se za potrebe drugog dijela snimanja udebljao više od 20 kilograma. A da je svojom različitom interpretacijom dvojice braće blizanaca impresionirao cijelu ekipu, potvrdile su nam i njegove kolegice sa seta Kathryn Hahn, koja glumi Dominickovu bivšu ženu Dessu Constantine, te dobitnica Emmyja Rosie O’Donnell, koja u seriji utjelovljuje lik socijalne radnice Lise Sheffer.

– Mark je nevjerojatan glumac s kojim sam oduvijek htjela raditi tako da sam uistinu uživala na snimanju s njim. On je nevjerojatno otvoren, darežljiv i kao osoba i kao glumac te jako dobro sluša druge – kaže Kathryn Hahn, dok Rosie O’Donnell ističe kako činjenica da se Thomas i Dominick tako lako razlikuju potvrđuje koliko je Ruffalo odličan glumac.

Jedva prepoznala Ruffala

– Ima jedna anegdota kada smo se prvi put vratili na set nakon pauze i kada se Mark transformirao od Thomasa u Dominicka. Kada sam došla u studio, učinilo mi se da je ušla neka nepoznata osoba i da jede hranu sa stola s cateringom. Mislila sam da je netko došao s ulice pa sam otišla do zaštitara. Pogledao je prema njemu, pa prema meni i rekao: „Pogledajte opet.“ Kada sam bolje pogledala, shvatila sam – i to je bio Mark! Nisam ga uopće prepoznala. Veoma me začudilo koliko ga je tih 20 kilograma promijenilo. Od seksi muškarca kojeg bi svatko smatrao privlačnim postao je netko tko krade hranu sa seta… Još je nevjerojatnije da sam ga nedavno vidjela i već je sve kilograme izgubio.

Da su mene pitali bih li se udebljala 20 kilograma za ovaj film, pitala bih: „Pa kako ću smršavjeti poslije kasnije?!“ Da mogu, već bih smršavjela. Nitko se ne deblja iz zabave… Stoga sam bila veoma ponosna na njega i impresionirana onim što je učinio – zaključuje Rosie O’Donnell. U seriji još glumi oskarovka Melissa Leo, i to Dominickovu i Thomasovu majku, Archie Panjabi je u ulozi Thomasova psihologa, a Juliette Lewis glumi Nedru Frank, prevoditeljicu koju Dominick zapošljava. Imogen Poots je Dominickova djevojka Joy Hanks, John Procaccino je u ulozi Dominickova i Thomasova očuha, Rob Huebel je Dominickov najbolji prijatelj Leo, a Philip Ettinger glumi blizance dok su bili tinejdžeri.

Foto: Promo

Scenarist je serije, čijih će se šest epizoda ponedjeljkom prikazivati na HBO-u te na platformi HBO GO, Derek Cianfrance, koji je adaptirao istoimenu knjigu Wallyja Lamba iz 1998. godine. Iako je do sada radio na filmovima, ovog se puta ipak odlučio na format serije.

– U posljednja dva filma koja sam napravio došao sam do kraja filma te se našao u utrci s vremenom da sažmem priču tako da ona odgovara vremenski zadanom okviru filmskog platna. Dakle, već sam dugo gladan toga da mogu ispričati opsežnu priču.

Trenutačno stanje filmskog tržišta daje ti mogućnost da imaš opsežnu priču samo ako imaš franšizne svemire, poput “Avengersa”. Ti su filmovi nevjerojatni jer samo idu dalje i dalje i dalje. To su golemi masivni univerzumi. S dramom je to teže postići. No oduvijek sam želio napraviti dužu i ekspanzivniju priču – priznaje Cianfrance te ističe kako su ovu seriju snimali ukupno 116 dana te je rezultat bio više od 600 tisuća metara filma. Dodaje i kako je najveća prednost serija što gledatelji mogu dulje pratiti likove te živjeti u tim trenucima. A ovu je kompleksnu radnju, smatra, bilo nemoguće prikazati na filmu.

Foto: Promo

“I Know This Much Is True”, odnosno “Istina o mom bratu”, prati Dominicka i Thomasa u različitim faza njihova života, a u službenom opisu serije stoji da je prožeta pričom o izdaji, žrtvi te praštanju.

– Rekao bih da je to zapravo bratska ljubavna priča. Govori o tome kako se obitelj ne može birati, no svejedno ste svi duboko povezani. No to je dvostruka oštrica. Majka Dominicku na samrtnoj postelji govori da se brine za brata i time mu daje nevjerojatno tešku odgovornost koje se mora držati – kaže Derek Cianfrance, dok Mark Ruffalo smatra da Dominick ima miješane osjećaje prema bratu. S jedne strane osjeća veliku povezanost s njime, dok je s druge strane gnjevan na njega.

– Meni je majka uvijek govorila: „Krv je svetija od vode. Nikada to nemoj zaboraviti. Obitelj je vječna, a prijatelji su privremeni” – dodaje Mark te napominje kako Dominicka zapravo vidi kao bratova čuvara.

Lijepa priča iako ima i ružnu stranu

– To je zapravo prelijepa priča s važnom porukom iako ima i lijepu i ružnu stranu. Obiteljske veze su duboke i moramo mariti jedni za druge. Čak i ako niste jednojajčani blizanci. Mi smo kao ljudska bića predodređeni da nađemo obitelj, da stvorimo te veze. Sve nedaće, svi uspjesi, sve slabosti, sve vrline… Nitko to ne izvlači više iz vas nego vaša obitelji. Zahtjevno je, ali to životu daje značenje – zaključuje, a na pitanje je li ovo vrijeme pandemije dobar odabir za puštanje ovako mračne serije, odgovora. “Apsolutno!”

– Ovo je pravo vrijeme da se suočimo s vlastitom tugom te da preispitamo svoj život. Sva ova užurbanost u životu, svi ti ljudi na društvenim mrežama koji žele pokazati kako su super… Osjećam da smo međusobno nepovezani. Moramo se prisjetiti da je i žalost sastavni dio života. Nema smisla uvijek biti samo nasmiješen i sretan. Svi ponekad osjećamo tugu, nosimo se s gubicima… I ova serija dolazi baš u vrijeme kada ljudi trebaju katartični izraz vlastite tuge, žalosti i gubitka. Vrijeme je da prestanemo bježati od toga, da se prestanemo pretvarati da tuga ne postoji i da smo mi uvijek odlično. Jer to nije ono što mi jesmo. Nekada je dobro imati trenutak kada možeš plakati, osjetiti žalost i izraziti je.

A ovo je serija koja omogućava ljudima da to i učine. I to u trenutku za koji smatram da svi trenutačno jako intenzivno proživljavamo – smatra Mark Ruffalo, a Derek Cianfrance dodaje kako su tuga i radost emocije koje ne mogu postojati jedna bez druge.

– To je put svakog heroja. Oni najprije moraju patiti da bi mogli postići iskupljenje i katarzu. I upravo je to ono što sada prolazimo kao ljudi. Patimo, ali nadamo se da ćemo stići na drugu stranu jači – zaključuju.

