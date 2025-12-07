Jedna od naljepših žena na svijetu opet je oduševila sve serijom fotografija u kupaćem kostimu

Bivša članica Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, ponovo je pobudila veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijim objavama na Instagramu. Glazbena zvijezda i dobitnica nagrade Tony podijelila je seriju zadivljujućih fotografija s tropske plaže, na kojima pozira u bijelom bikiniju koji savršeno naglašava njezinu nevjerojatnu figuru i ovim fotografijama je pokazala zašto se i dalje smatra jednom od najljepših žena svijeta. Na fotografijama možemo vidjeti 47-godišnju glumicu i pjevačicu u različitim pozama, a posebno se ističe fotografija na kojoj drži osvježavajući ljubičasti koktel, dok se u pozadini pruža prelijep krajolik.

"Ovo su neke od mojih omiljenih stvari", napisala je Nicole u opis fotografije, koristeći emotikone koji sugeriraju meditaciju, rakove, otok, mango, jastoge i koktele. Fanovi su se potrudili da pokažu svoje oduševljenje u komentarima. "Najljepša žena svijeta", napisao je jedan od poklonika, dok su drugi ostavljali nizove srca i pozitivnih komentara. Jedan je korisnik jednostavno napisao da "izgleda čarobno", što odlično opisuje čitavu atmosferu ovih fotografija.

Nicole prolazi kroz jedan od najuspješnijih perioda svoje karijere. Nedavno je ostvarila veliku slavu na Broadwayu, gdje je odigrala ulogu Norme Desmond u "Sunset Boulevardu". Njena izvedba bila je toliko impresivna da je 2025. godine osvojila prestižnu Tony nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu. Ova nagrada predstavlja krunu njezine raznolike karijere, koja se proteže od glazbe preko televizije do glume. Najveću slavu stekla je kao glavna pjevačica grupe Pussycat Dolls, jedne od najuspješnijih ženskih grupa na svijetu koja je djelovala od 2003. do 2010. godine. Grupa je prodala preko 54 milijuna albuma širom svijeta, a hitovi kao što su "Don't Cha", "Buttons" i "When I Grow Up" i dalje se često čuju na radio postajama.