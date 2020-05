Ukinuo je Cetinskog na radiju, a sad mu stižu prijetnje: 'Da nešto razjasnimo polupismena ruljo'

Nakon što je jučer Radio Drava, privatni radio iz Koprivnice, obznanio da neće više puštati pjeseme Tonyja Cetinskog u svom eteru zbog njegovog stava o čipiranju i cijepljenju, uredniku Bojanu Horvatu pristiže, kako on tvrdi, niz uvreda i prijetnji.

Zbog istih, navodi Horvat u svojoj podužoj objavi na Facebooku, obratiti će se policiji.

- Zamislite tu bezidejnost vlastitog života u kojem potpunom strancu, na tebi nepoznatom radiju u nepoznatom mjestu pišeš ad hominem uvrede, samo zato što se ne slažeš s njegovom odlukom koja će na kvalitetu tvog života utjecati slabije nego hranjenje pandi u zoološkom vrtu - započeo je Horvat čiju je objavu podržalo skoro 300 istomišljenika te nastavio: "Jučer sam primio nevjerojatnu količinu uvreda od potpunih neznanaca i trolova koji su k meni navratili samo da me izvrijeđaju i poruče mi kako neće slušati radio kojeg ni inače ne slušaju. Primijetio sam i neke svoje poznanike na tom festivalu", objašnjava Bojan, glazbeni urednik spomenutog radija.

- Notorna budaletina Pernar je također nahuškala svoje psiće pa su i oni virtualno potrčali u mom smjeru, misleći me preplašiti i time dobiti na važnosti. Pa da razjasnimo nešto, polupismena ruljo, imamo potpuno pravo na svom privatnom komercijalnom radiju raditi što god želimo. Ne možemo nikome zabraniti koga da sluša niti nam je to namjera. No možemo birati glazbu koju ćemo emitirati i kome da odlazi naš novac - čvrsto drži do toga Horvat pa dalje tvrdi da svakog mjeseca na tržištu moraju zaraditi novac i platiti zaštitu autorskih i muzičkih prava, te da upravo ZAMP dio tog novca isplaćuje i Cetinskom, ovisno o količini emitiranih pjesama.

- Ja sam se samo pobrinuo da od nas ne dobije ni kune - nastavlja Bojan i dodaje: "Zato što nije svjestan odgovornosti koju ima kao javna osoba i štete koju može prouzročiti. Zato što svojim djelovanjem podriva priglupe teorije zavjere bez ikakvog smisla, zato što danima polupismeno bulazni o čipiranju ljudi i platnom spisku svjetskih moćnika na kojem je po novom i Drava".

Sve je završio s prozivkom Tonyja Cetinskog i njegovih istomišljenika te objasnio kako će sve prikupljene prijetnje proslijediti policiji.

- Pitate se gdje se stvaraju ti priglupi ljudi koji odjednom znaju sve o cijepljenju, koroni i 5G tehnologiji? Na fejsu Tonija Cetinskog, i njemu sličnih, kada govore i stav zauzimaju oko nečeg o čemu ne znaju ništa. Tamo nastaje vojska debila koja im plješće i koja će bespućima interneta baš poput opasnog virusa širiti dalje netočne informacije i glupave članke. Cetinski, Pernar i njihovi psići moraju shvatiti da je ova zabrana rezultat iste one slobode za koju se zalažu. Upali su u zamku dvostrukog standarda - zalažu se za pravo na izbor, no cvile kada to pravo upotrijebi druga strana. Sve što želim jest da mi Cetinski pjeva, a liječnik da me liječi. I još nešto, počeo sam prikupljati prijetnje koje sam dobio kako bi ih mogao dalje proslijediti policiji, neka se oni bave sa smećadi dalje - završio je Horvat.

Podsjetimo, nakon što je Radio Drava donio odluku ne emitirati pjesme Tonyja Cetinskog, o svemu se oglasio i Tony Cetinski.

- Eto nam DEMOKRACIJE !! Ne smiješ se zalagati ni za to da ljudi biraju šta će sa svojim tijelom raditi više da i to ne pokušaju zaokrenuti naopako. Unatoč činjenici da sam u svom izlaganju neki dan jasno apostrofirao neka se cijepi i čipira tko želi ali da nisam za PRISILNO CIJEPLJENJE I ČIPIRANJE LJUDI !!!! Da nije tužno bilo bi smiješno. Molim da sada slijede svi njihov primjer pa da vidimo tko je sve na platnom spisku Svjetskih krojača istine!!! BILO JE ZA OČEKIVATI ALI NE BRINITE ! Ovo me samo još više motivira da ostanem ustrajan u borbi za slobodu odabira. Do slijedećeg live javljanja pusa svima i nema predaje. IDEMO DO KRAJA - napisao je Cetinski.

