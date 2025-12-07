Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
književna preporuka miljenka jergovića:

'Ne postoje zle knjige, nego samo one knjige koje su pročitane na zao, kriv ili glup način'

Foto: Promo
1/15
Autor
Miljenko Jergović
07.12.2025.
u 23:00

Roman "Juda" Amosa Oza, jednoga od najvećih pisaca našega vremena, ostao je beletristička atrakcija sezone. Naravno, samo za one koji čitaju. Naši pobožni katolici, međutim, ne čitaju mnogo, pa se tako o Ozovom "Judi" nije pisalo ništa po crkvenom tisku

Uz malobrojne bi se izuzetke moglo reći da zle knjige ne uzrokuju zlo u svijetu. Zlo proistekne iz krivog čitanja dobrih knjiga. Iz Marxova "Kapitala", Nietzschea i Spenglera, iz svetih knjiga svih monoteističkih religija, ali ponajprije iz Svetog pisma. Najveće zlo modernoga svijeta, najveće u dvadesetom stoljeću, proizašlo je iz knjige Novog zavjeta, iz Evanđelja i iz lika Jude. On je, tamo piše, izdao Krista. Učinio je to zbog novca, čime je, kako se vjeruje, izazvao njegovo stradanje. Istina, nije Juda, ako imamo u vidu sve drugo što u Evanđeljima piše, išao nešto naročito odati. Svi su u Jeruzalemu za Njega znali, svaki Njegov im je korak bio poznat, i nije se oko čega moglo Isusa odati. Također, Juda nije bio neki siromašak, pa da su mu trebali novci, niti je bio pomaman na novce, jer što bi uz Isusa, odan njegov učenik, radio pune tri godine, e da bi ga tek nakon toga izdao.

Isus je bio Židov, a za razliku od onih koji su ga okruživali, kao Židov je i umro. Ili uskrsnuo, već kako na to gledamo. Međutim, postoji razlog zbog kojeg se ni Isusa, ni njegove učenike ne doživljava kao Židove. Od cijele te ekipe, od svih tih dvanaest apostola, i trinaestog pribrojenog Matije, svi na kraju ispadoše pravovjerni arijevci i kršćani, a Juda bje posljednji Židov. Premda njemački nacionalsocijalisti ne bjehu redom pobožni kršćani, mit o Judi i Judinoj izdaji u temelju je Holokausta. I premda ustaški pokret bje u biti antiklerikalan, protucrkven, mit o Judi bi inherentan svakome ustaškom i jasenovačkom koljaču, za koje domoljubno danas ustvrdiste da ni postojali nisu.

Ali čak i ako Holokaust ostavimo po strani, ili ako ustvrdimo da ni Holokaust nije postojao, kao što u najnovijoj interpretaciji ne postoji Jasenovac, ostaje da je ime Jude u temelju pobožnoga, katoličkog i kršćanskog prijezira prema Židovima. I danas, kada se prelati Crkve u Hrvata u prsa tuku da protiv Židova nemaju ništa, niti su imali ikad - jer sve su to samo srbokomunističke i marksističke potvore nevinoga katoličkog bića! - ostaje da Judinom imenom, ili judama u množini, nazivaju sve one koji se odmetnu od njih i njihove institucije. Ime Jude je, dakle, i dalje najgora zamisliva pogrda i potvora. I pod Judom se nekako vazda smataju svi - Židovi.

Roman "Juda" Amosa Oza, jednoga od najvećih pisaca našega vremena, ostao je beletristička atrakcija sezone. Naravno, samo za one koji čitaju. Naši pobožni katolici, međutim, ne čitaju mnogo, pa se tako o Ozovom "Judi" nije pisalo ništa po crkvenom tisku. Na tragu Jude Oz je govorio o novozavjetnom Judi Iškariotskom. O njemu je, pred kraj života, održao predavanje 2017. u Berlinu, na Luteranskoj konferenciji. O Judi je govorio i dok se zahvaljivao na Nagradi Gore Ciona za roman "Juda", koji mu je dodijelio Samostan Uznesenja Djevice Marije u Jeruzalemu, iste godine. Riječ Ozova o Judi, koja čini veći dio ove vrlo kratke knjige, ispunjena je dubokom žalošću i gorkim humorom, te povrijeđenošću više osobnom nego kolektivno-identitetskom zbog onog što Juda već dvije tisuće godina predstavlja u kršćanskoj tradiciji i naraciji. Oz voli Isusa Krista, divi mu se, smatra ga svojim, novozavjetni mu je tekst zanimljiv, uzbudljiv, nadahnjujući, ali sam lik Jude smatra i kontroverznim, i naprosto loše napisanim, nemotiviranim, nedovršenim.

FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba
1/14

Vrijeme Isusa Krista bilo je vrijeme kada je dolazak Kraljevstva Božjeg bio stvar mjeseca, dana i sata. Sudnji dan bio je tu iza ćoška, i stvari je vrlo brzo trebalo rješavati. Takvo je bilo Kristovo držanje, a takvi su bili mnogi proroci, mesije, navjestitelji vjere i vjerovjesnici poznatih i nepoznatih vjerovanja iz njegova doba. Oni koji su slabo vjerovali, odlagali su strašni (i veličanstveni) trenutak. Oni, pak, koji su svim srcem vjerovali i koji baš ni u što nisu sumnjali, željeli su da se stvar dogodi što prije. Što ako je Juda, upitat će se Oz, jer su se to već pitali neki od Židova prije njega, samo htio ubrzati dolazak Kraljevstva Božjeg? A znao je da se Isusu ne može dogoditi nikakvo zlo, on će uskrsnuti, on će oživjeti, on je neubiv na način na koji smo ubivi mi drugi, pa će nam on bez velike muke donijeti spasenje. Što ako je Juda, pitali su se i mimo Oza, naprosto bio vjerski fundamentalist, a ne izdajnik? Možda to i nije vjerojatno, zaključuje, ali zar je vjerojatnije da je Juda izdao Krista zbog novca, a da se nakon toga očajan i dešperatan objesio? To naprosto nema smisla.

Drugi dio knjižice čini odlomak iz "Jude", a treći, gotovo jednako zanimljiv i potresan, mladalačka je novinska meditacija o Judi Iškariotskom dominikanca Frane Prcele, koji Judu ne kani opravdati, ali ga iz dubine svog ljudskog i vjerničkog srca pokušava razumjeti. Ovaj neobični, opet vrlo kratki tekst, jedna je od dojmljivijih duhovnih i intelektualnih dionica suvremenog hrvatskog jezika. Pokušaj razumijevanja nerazumljivog najdalje je dokle u jeziku možemo doprijeti. I najdalje dokle istovremeno dosežu čovjekovo srce i razum. Ovu dobru knjigu može čitati baš svatko pismen. Razumjet će je oni kojima je dar dobrote prepreka svakoj ideologiji. Pa i onoj najopasnijoj, vjerskoj.

Ključne riječi
Miljenko Jergović književna preporuka showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
KONTROVERZNI GLAZBENIK

Njegov otac je ubijao ljude u ratu, a djed je volio nositi žensko rublje i samozadovoljavati se u podrumu punom dječjih igračaka

Glumio je samozadovoljavanje i seks, simulirao nürnberški skup, zapalio bubnjeve tadašnjeg bubnjara Lucasa Alexandera, koji je nakon toga napustio bend, nosio igračke pune kokaina, a gole djevojke vodio na povodcu po pozornici. No nasilje prema suradnicima nije jedino zbog čega Marilyn danas ne uživa istu popularnost kao prije 20 godina, kada je nastupao u Puli

Video sadržaj
iz showa

Marija iz 'Života na vagi' objavom stala u obranu prijateljice Nene: 'Naše prijateljstvo ne temelji se na tuđim mišljenjima'

Prijateljstvo koje smo ja i Nena stvorile u 'Životu na vagi' mnogo je dublje od onoga što se vidi na ekranu. Ljudi na društvenim mrežama često osuđuju Nenu, a ne znaju ni djelić onoga što se zaista događalo iza kamera..." Marija je otkrila da su u showu zajedno prolazile kroz teške trenutke, dijelile strahove, suze, ali i smijeh, te da su upravo u tim okolnostima izgradile odnos koji ne može poljuljati ni jedna javna kritika

Učitaj još

Kupnja