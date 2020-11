Zvijezda 'Igre prijestolja' branila svoj novi film u kojem glumi homoseksualca

Viggo Mortensen, zvijezda serijala "Igra prijestolja" nedavno je predstavio film "Falling" u kojem glumi, a kojeg je i režirao. U njemu glumi Johna, homoseksualca koji se brine za svog rasističkog i homofobnog oca kad počne pokazivati ​​simptome demencije. Govoreći o filmu, Mortensen je branio straight glumce koji igraju homoseksualne uloge, prenosi Reuters.

- Evo određenih likova koje neću glumiti. Ne bih glumio Erica, kinesko-havajskog Amerikanca - rekao je, misleći na lik Johnovog supruga u filmu kazao je Mortensen i dodao kako njegova odluka da Johna učini homoseksualcem nije "trik, ili neki okidač", objašnjavajući da je odlučio prepisati Johnovu seksualnost tijekom scene u kojoj telefonski poziva svog partnera.

- Mislio sam, što ako to nije supruga? Što ako je to muž? Pokušat ću to. Napisat ću sljedeću scenu i vidjeti kakav je osjećaj. Ako ne uspije ili se čini da nekako nije u redu za priču, onda je neću koristiti, ali svidjela mi se, kazao je Mortensen.

Premijera filma "Falling" trebala je biti održana na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu prije nego što je događaj otkazan u svjetlu pandemije koronavirusa. Film je stoga u europska kina došao tek u listopadu. Podsjetimo, Mortensen je za ovu ulogu nominiran za Europsku filmsku nagradu, a jedan od konkurenata mu je i naš Goran Bogdan, za ulogu u filmu "Otac".