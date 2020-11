Njoj ne trebaju operacije! Slavna glumica izgleda fenomenalno u sedmom desetljeću života

Sharon Stone (62) godinama je budila maštu muškaaca diljem svijeta zahvaljujći ulogama u erotskim trilerima od kojih je najpoznatiji "Sirove strasti". Za razliku od većine zvijezda Hollywooda, glumica nije pobornica estetske kirurgije i tvrdi kako nikada ne bi otišla pod nož jer svoju tjelesnu formu i mlađahni izgled sasvim dobro održava redovitim vježbanjem i zdravom prehranom.

Svoj prirodni izgled glumica često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje nerijetko pozira u kućnom izdanju i bez šminke. Na posljednjoj fotografiji ponosno je pozirala u kućnom ogrtaču, te zadovoljno objavila kako je njen psić Bandit dobio novu majicu s kapuljačom.

Foto: Instagram

Sharon ove godine gledamo u hit-seriji "Ratched" na Netflixu, koja je prequel Oscarom nagrađenog filma "Let iznad kukavičjeg gnijezda". U ovoj seriji autora Ryana Murphyja pratimo sestru Ratched koju glumi Sarah Paulson, a radnja se događa prije one u filmu. Stone igra upečatljivu sporednu ulogu Lenore Osgood - bogate samohrane majke s majmunom kućnim ljubimcem, koja ima toliko obiteljskih tajni koliko i dijamanata.

- Kad sam čula da se Ryan želi sastati sa mnom i da ima ulogu za mene, odmah sam se obradovala jer je tako briljantan, i zato što sam mislila da su i druge žene kojima sam se divila, poput Jessice Lange i Kathy Bates, radile ove nevjerojatno zanimljive vrste gostujućih uloga u zanimljivim serijama, kazala je Stone referirajući se na njihove uloge u antologijskoj seriji "Američka horor priča", koju je također osmislio Ryan Murphy.

Foto: Profimedia

U seriji "Ratched" njen jezivi lik nikad nije bez svog majmuna, koji se često veseli na ramenu ili u pozadini, odjeven u haljine s draguljima.

Kako je kazala u najavi seriji, majmun je Lenore poslužio tek nešto više od raskošnog ukrasa za njezin jednako raskošan karakter. Ali to je ono što izbor čini tako savršenim za Lenore: potpuno je nepotreban, ali kao status bogatstva i veličine to je jednostavno morala imati. Majmun joj je simbol statusa i znači joj više od ljudi u životu.

Glumica koja je za ulogu u "Casinu" zaradila nominaciju za nagradu Oscar bila je u braku dva puta: s Michaelom Greenburgom od 1984. do 1987. i Philom Bronsteinom s kojim se rastala 2004. godine, a u braku su bili šest godina. Prije dvije godine bila je u vezi s 19 godina mlađim Angelom Boffom. No veza je pukla, a Sharon je od tada sama. krajem prošle godine nasmijala je pratitelje kada je kazala kako su je blokirali na aplikaciji za traženje partnera, jer nisu povjerovali da je to stvarno ona.