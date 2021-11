Zvijezda hit serije iz 90-ih ove godine se suočila s teškom dijagnozom, a 50. rođendan dočekala je u krevetu

Christinu Applegate publika i danas najviše pamti po ulozi buntovne tinejdžerica Kelly Bundy u seriji “Bračne vode” koja joj je početkom 90-ih donijela slavu i popularnost. Njezina karijera imala je kasnije uspona i padova, baš kao i njezin privatni život u kojem joj je sve krenulo loše nakon razvoda od glumca Johnathona Schaecha. Samo nekoliko mjeseci kasnije dijagnosticiran joj je rak dojke, a ovog ljeta glumica je objavila kako joj je ove godine dijagnosticirana i multipla skleroza. O svom stanju i tome kako se osjeća emotivno je napisala baš na svoj 50. rođendan prije par dana.

- Danas sam napunila 50 godina. I imam multiplu sklerozu. Bilo je teško. Šaljem toliko ljubavi svima vama ovog dana. Mnogi danas boluju, a ja mislim na vas. Nađimo tu snagu da podignemo svoje glave. Moja je trenutačno na jastuku. Ali se trudim - napisala je Applegate. Da joj je dijagnosticirana multipla skleroza javnosti je također objavila putem Twittera i napisala:

- Pozdrav, prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti. Težak je to život. Ali, kao što svi znamo, mora ići dalje. Osim ako ga neki š**** ne zaustavi. Zbog zdravlja je drastično promijenila svoje životne navike i izbacila je meso iz prehrane i trudi se izbjegavati stresne situacije, a tijekom ovih teških godina najveća podrška joj je suprug Martyn LeNoble s kojim ima kćer Sadie Grace kojoj je deset godina.

