Žuži Jelinek rođena je na današnji dan prije 99 godina, a ovo su neke njezine najpoznatije izjave!

Žuži Jelinek, jedna od najpoznatijih modnih dizajnerica, stilistica, kolumnistica i spisateljica koju su obožavali mnogi, poput Jovanke Broz, a čije savjete žene i muškarci čitaju i danas, rođena je na današnji dan prije 99 godina.

Rođena u Budimpešti, u siromašnoj židovskoj obitelji, majka joj je porijeklom Mađarica, a otac Hrvat. Pravo ime joj je Suzana, mađarski Žužana, što je skratila u Žuži. Prezime Jelinek zadržala je iz prvog braka, od muža u kojeg je bila, kako će reći, smrtno zaljubljena.

Prva "šnajderica" Jugoslavije, svoja je životna iskustva podijelila kroz stranice napisanih knjiga, stoga smo izdvojili neke od njezinih najpoznatijih izjava o ženama, životu i muško-ženskim odnosima.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

"Čim se ujutro probudite, pogledajte se u ogledalo i recite si na glas: 'Da, lijepa sam, mlada sam i nitko mi ništa ne može.' Uredite se i krenite u nove pobjede."

"To je, kako je rekao jedan psiholog, naprosto ljudska potreba – osvajati i biti osvojen. Sviđati se i biti voljen. Dabome da se tu poslije desi svašta. Voli se, ljubi se, razočara se, pa i ostavlja i vara se, ali ja i tako ne vjerujem u vječnost, ja vjerujem u život, a to je baš to."

"Ima još žena koje se boje, ako i pokažu inicijativu, da će biti odbijene. Ako se to i dogodi, nije to nikakva nesreća. Nesreća bi bila stati i ne tražiti dalje."

"Muškarci dolaze i odlaze ili ih ostavljamo. Ostaje samo ono što smo same stekle i naučile."

"Uvijek ću preporučiti: budite s nekim dok vam je lijepo. I vama i njemu. I ne očekujete savršen brak jer takvog jednostavno – nema."

"Kad upoznate čovjeka koji vam se svidio, tražite da vam priča o sebi, osobne stvari. Pitajte ga kako je proveo djetinjstvo. Bit će presretan. Gledajte ga u oči i pažljivo slušajte. I nikada ne idite s njim u krevet dok niste barem mjesec dana u vezi."

"Nije lako osvajati, ali i kad osvojimo, postavlja se pitanje jesmo li osvojili ono što smo očekivali. U ljubavnoj vezi svatko treba imati prostor za svoju individualnost, ali i za kompromise."

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

"Nisam protiv prijateljstva, ali sam za razboritost i mjeru. Ne može se ni od koga tražiti da bude ono što nije – jer uvijek kažem da se živom čovjeku sve može desiti, ali treba u svemu imati i ljudskost."

"Ako ne možete naći čovjeka po svojoj mjeri koji će vas osvojiti na prvi pogled, uzmite bilo kojeg i napravite od njega muškarca."

"Ne date li mu vi, dat će mu neka druga. U to budite sigurni. Zato se seksajte kad god muškarac to traži i nećete požaliti."

"Imala sam puno muškaraca dok sam bila slobodna, ali nikad nisam varala muževe. Ima tu posla jer tada treba organizirati život i sa suprugom i s ljubavnikom. Sad mi je žao zbog svakog muškarca kojeg sam odbila. Stoga savjetujem ženama da si priušte svakog frajera kojeg požele. Poslije biste se mogle kajati zbog propuštenih prilika."