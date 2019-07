'Nisam sigurna volim li ga još uvijek, ali se bojim prekinuti vezu jer bi to mogla biti pogreška'

Ona ima 21 godinu sa svojim je partnerom u vezi tri godine. Godinu dana žive zajedno, ali su se u njoj probudile sumnje u njihovu vezu. Za savjet je pitala savjetnicu portala The Guardian Mariellu Frostrup.

"Oboje radimo puno i rijetko kada se kvalitetno družimo. Vikende provodimo gledajući televiziju i više ne želim predlagati nove stvari za koje uvijek dobijem nezainteresirani odgovor. Mislim da bih se trebala malo više zabavljati. Nisam sigurna volim li ga još uvijek, ali bojim se prekinuti vezu jer bi to mogla biti pogreška. On kaže da me voli i da se želi oženiti sa mnom."

U isto vrijeme djevojka je upoznala na poslu starijeg muškarca koji ima 40 godina i u nesretnom je braku te ima dijete. Poljubili su se jednom i otada dobiva mnogo njegove pažnje. Nije se dugo osjećala ovako uzbuđeno i jedva čeka dobiti njegovu poruku, iako zna kako to nije u redu.

Foto: Shutterstock

Mariella joj je odgovorila: "To što je on u nesretnom braku je njegov problem i trebao bi pronaći uzrok problema, a ne tražiti rješenje u drugim nevinim žrtvama. Ovaj čovjek na poslu koji je dvostruko stariji od Vas, vjerojatno ne misli to što govori i ne biste trebali vjerovati njegovim komplimentima.

Što se tiče vašeg partnera, ostati zajedno samo jer je pogrešno otići ili jer osjećate neke odgvornosti prema njemu je potpuno pogrešan razlog zašto prekinuti vezu. Trenutno ste na početku svojeg života, u poslovnom i ljubavnom smislu, i nije vrijeme da se skrasite za prvom muškarca koji naiđe ili za nekog prema kome osjećate obvezu. Dobro razmislite i nemojte pristati na manje nego što zaslužujete."

