Zoran Šprajc iznenadio pratitelje emotivnim statusom: 'Te ljude ne primjećujemo dok ne nestanu'

Ove godine Zoran Šprajc se na RTL-u upustio u novi projekt naziva "Stanje nacije", a vođenje i uređivanje "RTL Direkta" prepustio je kolegici Mojmiri Pastorčić. I u novoj emisiji mnoge oduševljava svojim smislom za humor, pa je posljednja objava na Instagramu iznenadila njegove pratitelje.

Naime, Zoran je podijelio svoje razmišljanje o prolaznosti života, smrti, ali i ljudima - te tvrdi da oko nas ima jako mnogo dragih, dobrih i iznimnih ljudi.

"Kad umru neki dobri i dragi ljudi znamo reći kako su bili iznimni i kako je takvih više s one strane života nego s ove jer kao takvi najčešće odlaze pa ih je ovdje sve manje.

Meni se ipak čini da u životu oko nas ima jako mnogo dobrih, dragih i iznimnih ljudi samo to ne primjećujemo dok ne nestanu.

Ako smrt takvih ljudi uopće može imati ikakvog smisla onda bi to moglo biti upozorenje da više pažnje obratimo na njima slične koji su još uvijek tu oko nas" napisao je Šprajc.

Podsjetimo, nakon što je napustio RTL Direkt Zoran Šprajc u svibnju je krenuo s novim projektom, emisijom ''Stanje nacije''. Riječ je o političkoj satiri, žanru koji najbolje pristaje Šprajcu upravo zbog njegova sarkastičnog i ironičnog načina obrađivanja tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Odmah nakon emisije uslijedili su komentari na društvenim mrežama, a gledatelji su, čini se, podijeljeni kada je riječ o emisiji. Jedni je hvale, dok su drugi njome razočarani, a nakon što su uslijedile prve reakcije, oglasio se i sam Šprajc.

"Hvala svima na podršci, na gledanosti na pohvalama, ali i na kritikama. Prvi put se u Hrvatskoj radi ovakva emisija, a format je prilično zahtjevan, učimo na greškama i znamo da moramo još mnoga toga popraviti, ali sad bar znamo od čega krećemo. Naš je slogan: uzdaj se u se i u svoga štrumfa!" poručio je tada voditelj putem svoje Facebook stranice.

VIDEO Teški zločini: Ovi celebovi su iza rešetaka zbog zlostavljanja, ubojstva ali i slanja otrova Obami...