Marija iz 'Života na vagi' otkrila gdje je otputovala s novim dečkom: Kratko putovanje s mojom ljubavi

Bivša natjecateljica showa "Život na vagi" Marija Bartulović oduševila je svoje pratitelje objavom s kratkog putovanja u Sarajevo. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju snježnu idilu glavnog grada Bosne i Hercegovine, a u prvom je planu ljubav s njezinim partnerom. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila galeriju fotografija i kratki videozapis s putovanja, a sudeći prema objavi, par je maksimalno uživao u romantičnoj atmosferi i snježnom ugođaju. "Kratko putovanje u Sarajevo s mojom ljubavi", napisala je kratko i jasno u opisu, dajući do znanja da su trenuci bili rezervirani samo za njih dvoje. Na svakoj zajedničkoj fotografiji vidljiva je njihova bliskost i sreća, što nije promaknulo ni njezinim pratiteljima.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji su paru uputili mnoštvo lijepih želja. "Uživajte draga Marija vas dvoje zajedno", "Baš ste cakani" i "Živi, zdravi i sretni", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su iskoristili priliku da joj požele dobrodošlicu, poput pratiteljice koja je napisala: "Nadam se da Vam je bilo lijepo u mom lijepom Sarajevu, uvijek ste dobro došli". Drugi su se, pak, našalili i pokazali interes za gastronomski dio putovanja, pitajući je je li probala "tri kilograma ćevapa" i kako odolijeva "sarajevskim delicijama".

Čini se da je ovo kratko putovanje bilo pun pogodak, pružajući Mariji i njezinom partneru priliku za bijeg od svakodnevice i stvaranje lijepih uspomena. Da su ona i Ivan u vezi, Marija je na društvenim mrežama objavila uoči blagdana kada je podijelila njihovu zajedničku fotku. „Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, započela je svoju objavu. Potom je opisala sretan trenutak: „Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €!“ U svom stilu, duhovito je usporedila njihove životne pobjede. „Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu“, napisala je i uputila čestitku svom partneru.