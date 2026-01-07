Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
IDILA

Marija iz 'Života na vagi' otkrila gdje je otputovala s novim dečkom: Kratko putovanje s mojom ljubavi

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 20:20

Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila galeriju fotografija i kratki videozapis s putovanja, a sudeći prema objavi, par je maksimalno uživao u romantičnoj atmosferi i snježnom ugođaju

Bivša natjecateljica showa "Život na vagi"  Marija Bartulović oduševila je svoje pratitelje objavom s kratkog putovanja u Sarajevo. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju snježnu idilu glavnog grada Bosne i Hercegovine, a u prvom je planu ljubav s njezinim partnerom. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila galeriju fotografija i kratki videozapis s putovanja, a sudeći prema objavi, par je maksimalno uživao u romantičnoj atmosferi i snježnom ugođaju. "Kratko putovanje u Sarajevo s mojom ljubavi", napisala je kratko i jasno u opisu, dajući do znanja da su trenuci bili rezervirani samo za njih dvoje. Na svakoj zajedničkoj fotografiji vidljiva je njihova bliskost i sreća, što nije promaknulo ni njezinim pratiteljima.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji su paru uputili mnoštvo lijepih želja. "Uživajte draga Marija vas dvoje zajedno", "Baš ste cakani" i "Živi, zdravi i sretni", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su iskoristili priliku da joj požele dobrodošlicu, poput pratiteljice koja je napisala: "Nadam se da Vam je bilo lijepo u mom lijepom Sarajevu, uvijek ste dobro došli". Drugi su se, pak, našalili i pokazali interes za gastronomski dio putovanja, pitajući je je li probala "tri kilograma ćevapa" i kako odolijeva "sarajevskim delicijama".

Čini se da je ovo kratko putovanje bilo pun pogodak, pružajući Mariji i njezinom partneru priliku za bijeg od svakodnevice i stvaranje lijepih uspomena. Da su ona i Ivan u vezi, Marija je na društvenim mrežama objavila uoči blagdana kada je podijelila njihovu zajedničku fotku. „Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, započela je svoju objavu. Potom je opisala sretan trenutak: „Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €!“ U svom stilu, duhovito je usporedila njihove životne pobjede. „Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu“, napisala je i uputila čestitku svom partneru.
Ključne riječi
showbiz život na vagi Sarajevo dečko Marija Bartulović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
4
piše Samir Milla

Godina odličnih serija koju je zaključio Vince Gilligan: Evo koje se serije nalaze u top 10

Počelo je s briljantnom "Adolescencijom", nastavilo se povratkom favorita kao što su "Bijeli lotos" i "Severance", no kraj godine obilježio je genijalni um Vincea Gilligana. Autor remek-djela "Breaking Bad" i "Better Call Saul" vratio se u impresivnom stilu serijom "Pluribus", u kojoj u glavnoj ulozi briljira Rhea Seehorn, čija je izvedba Kim Wexler u seriji "Better Call Saul" ostavila neizbrisiv trag, no izgleda da će je nadmašiti u ovoj seriji, koja joj je već donijela nominaciju za Zlatni globus

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!