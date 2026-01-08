Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SLOMLJENO SRCE

FOTO Slavna glumica koju je zaručnik ostavio nakon pet godina veze pokazala nevjerojatnu figuru u badiću na odmoru

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 22:00

Poznata kanadsko-bugarska glumica Nina Dobrev, najpoznatija po ulozi u seriji "Vampirski dnevnici", svoje pratitelje na Instagramu oduševljava snimkama s luksuznog odmora. Nakon nedavnog prekida zaruka, glumica očito uživa u novom poglavlju života na egzotičnoj destinaciji St. Barts

Glumica Nina Dobrev objavila je na svom Instagram profilu dinamičan video koji je brzo privukao pažnju milijuna njenih obožavatelja. U kratkom, ali energičnom isječku, snimljenom u raskošno uređenoj sobi na karipskom otoku St. Barts, Nina pleše uz hit Diane Ross "Upside Down" i u stilu popularnih "reels" videa presvlači se u niz atraktivnih ljetnih kombinacija. Od svjetlucavih bikinija i lepršavih plažnih kompleta do elegantne crvene haljine koja naglašava njenu figuru, zvijezda "Vampirskih dnevnika" pokazala je svoju zavidnu liniju i zaraznu energiju. Cijeli video odiše bezbrižnošću i slavljem života, a glumica je uz objavu dodala i zagonetan opis: "Negdje između prave strane i 'Naopakog svijeta'", aludirajući na popularnu seriju Stranger Things. Ovom referencom na kulturu koja je bliska njenim obožavateljima, dodala je dozu misterije i zaigranosti, sugerirajući da je njen odmor poput bijega u neku drugu, ljepšu dimenziju.

Ova naizgled bezbrižna objava dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je u medijima odjeknula vijest o prekidu njenih zaruka s olimpijskim snowboarderom Shaunom Whiteom u rujnu 2025. godine. Par je bio zajedno gotovo pet godina i slovili su za jedan od najskladnijih parova u svijetu slavnih, a izvori bliski glumici otkrili su kako je, unatoč zajedničkoj odluci donesenoj s "ljubavlju i poštovanjem", bila "shrvana" jer su već započeli s planiranjem vjenčanja. Upravo zato, čini se da je odmor na jednoj od najekskluzivnijih svjetskih destinacija dio njenog oporavka i prihvaćanja, kako se navodi, "ere slobodne djevojke". Svojim objavama Nina šalje snažnu poruku da je okrenula novu stranicu i da s osmijehom ulazi u novo životno razdoblje, fokusirana na sebe i svoju sreću.

Reakcije obožavatelja, kojih na Instagramu ima na desetke milijuna, nisu izostale. U komentarima ispod objave nizale su se pohvale na račun njenog izgleda i pozitivne energije koja isijava iz videa. "Prekrasno, puno te volim i divim ti se, budi zdrava i voljena", napisala je jedna pratiteljica na bugarskom, Nininom materinjem jeziku. Drugi su hvalili njene modne odabire, a jedan komentar na ruskom jeziku istaknuo je kako glumica "sada izgleda kao u vrijeme 'Vampirskih dnevnika'", što je mnoge podsjetilo na ulogu Elene Gilbert koja ju je i proslavila. Komentari poput "OMG, zaljubljen sam" i "Treba mi taj čipkasti komplet!" samo potvrđuju da je Dobrev i dalje jedna od omiljenih holivudskih glumica čiji svaki korak javnost s velikim zanimanjem prati.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
1/22

Iako si je priuštila zasluženi odmor u tropskom raju, Nina Dobrev ne miruje kada je riječ o karijeri. Njena profesionalna budućnost izgleda svjetlije no ikad, s nekoliko velikih i raznolikih projekata u pripremi koji dokazuju njenu glumačku svestranost. U studenom 2025. najavljeno je da će glumiti i biti izvršna producentica erotske triler serije Night Float, adaptacije kazališne predstave koja istražuje teme žudnje, moći i opsesije u New Yorku. Nedavno je završila snimanje akcijskog trilera Bear Country u kojem glumi uz holivudsku legendu Russella Crowea, što će joj zasigurno donijeti novu vrstu publike. Uz to, obožavatelji je s nestrpljenjem očekuju i u romantičnoj komediji It Happened One Summer, temeljenoj na istoimenom bestseleru Tesse Bailey, gdje će joj partneri biti Tyler Hoechlin i Virginia Gardner.

Svojom najnovijom objavom, Nina Dobrev dokazuje da je prekid veze nije slomio, već osnažio. Kroz ples, sunce i impresivan niz novih poslovnih pobjeda, glumica pokazuje da je spremna za sve što joj budućnost nosi, a njeni obožavatelji s veseljem prate svaki korak na tom putu. Njen odmor na St. Bartsu više je od bijega; to je proslava neovisnosti, otpornosti i uzbudljivih novih početaka.

Kći Enisa Bešlagića prava je ljepotica, a Nina Badrić uvijek se prisjeća jedne anegdote s njom
Ključne riječi
Hollywood glumica televizija serija vampirski dnevnici Nina Dobrev showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!