FOTO Slavna glumica koju je zaručnik ostavio nakon pet godina veze pokazala nevjerojatnu figuru u badiću na odmoru

Glumica Nina Dobrev objavila je na svom Instagram profilu dinamičan video koji je brzo privukao pažnju milijuna njenih obožavatelja. U kratkom, ali energičnom isječku, snimljenom u raskošno uređenoj sobi na karipskom otoku St. Barts, Nina pleše uz hit Diane Ross "Upside Down" i u stilu popularnih "reels" videa presvlači se u niz atraktivnih ljetnih kombinacija. Od svjetlucavih bikinija i lepršavih plažnih kompleta do elegantne crvene haljine koja naglašava njenu figuru, zvijezda "Vampirskih dnevnika" pokazala je svoju zavidnu liniju i zaraznu energiju. Cijeli video odiše bezbrižnošću i slavljem života, a glumica je uz objavu dodala i zagonetan opis: "Negdje između prave strane i 'Naopakog svijeta'", aludirajući na popularnu seriju Stranger Things. Ovom referencom na kulturu koja je bliska njenim obožavateljima, dodala je dozu misterije i zaigranosti, sugerirajući da je njen odmor poput bijega u neku drugu, ljepšu dimenziju.

Ova naizgled bezbrižna objava dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je u medijima odjeknula vijest o prekidu njenih zaruka s olimpijskim snowboarderom Shaunom Whiteom u rujnu 2025. godine. Par je bio zajedno gotovo pet godina i slovili su za jedan od najskladnijih parova u svijetu slavnih, a izvori bliski glumici otkrili su kako je, unatoč zajedničkoj odluci donesenoj s "ljubavlju i poštovanjem", bila "shrvana" jer su već započeli s planiranjem vjenčanja. Upravo zato, čini se da je odmor na jednoj od najekskluzivnijih svjetskih destinacija dio njenog oporavka i prihvaćanja, kako se navodi, "ere slobodne djevojke". Svojim objavama Nina šalje snažnu poruku da je okrenula novu stranicu i da s osmijehom ulazi u novo životno razdoblje, fokusirana na sebe i svoju sreću.

Reakcije obožavatelja, kojih na Instagramu ima na desetke milijuna, nisu izostale. U komentarima ispod objave nizale su se pohvale na račun njenog izgleda i pozitivne energije koja isijava iz videa. "Prekrasno, puno te volim i divim ti se, budi zdrava i voljena", napisala je jedna pratiteljica na bugarskom, Nininom materinjem jeziku. Drugi su hvalili njene modne odabire, a jedan komentar na ruskom jeziku istaknuo je kako glumica "sada izgleda kao u vrijeme 'Vampirskih dnevnika'", što je mnoge podsjetilo na ulogu Elene Gilbert koja ju je i proslavila. Komentari poput "OMG, zaljubljen sam" i "Treba mi taj čipkasti komplet!" samo potvrđuju da je Dobrev i dalje jedna od omiljenih holivudskih glumica čiji svaki korak javnost s velikim zanimanjem prati.

Iako si je priuštila zasluženi odmor u tropskom raju, Nina Dobrev ne miruje kada je riječ o karijeri. Njena profesionalna budućnost izgleda svjetlije no ikad, s nekoliko velikih i raznolikih projekata u pripremi koji dokazuju njenu glumačku svestranost. U studenom 2025. najavljeno je da će glumiti i biti izvršna producentica erotske triler serije Night Float, adaptacije kazališne predstave koja istražuje teme žudnje, moći i opsesije u New Yorku. Nedavno je završila snimanje akcijskog trilera Bear Country u kojem glumi uz holivudsku legendu Russella Crowea, što će joj zasigurno donijeti novu vrstu publike. Uz to, obožavatelji je s nestrpljenjem očekuju i u romantičnoj komediji It Happened One Summer, temeljenoj na istoimenom bestseleru Tesse Bailey, gdje će joj partneri biti Tyler Hoechlin i Virginia Gardner.

Svojom najnovijom objavom, Nina Dobrev dokazuje da je prekid veze nije slomio, već osnažio. Kroz ples, sunce i impresivan niz novih poslovnih pobjeda, glumica pokazuje da je spremna za sve što joj budućnost nosi, a njeni obožavatelji s veseljem prate svaki korak na tom putu. Njen odmor na St. Bartsu više je od bijega; to je proslava neovisnosti, otpornosti i uzbudljivih novih početaka.