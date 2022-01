Zlatni globus bez glamura, crvenog tepiha i televizijskog prijenosa

Da je ovo tipična godina, dodjela nagrade Zlatni globus bila bi jedna od najzabavnijih društvenih događanja u Hollywoodu u kojem bi sudjelovale zvijezde koje bi svoje govore začinile novootkrivenom hrabrošću potpomognutom alkoholom. No, ovo nije tipična godina, a dok Hollywood Press Association pokušava povratiti svoj ugled, ceremonija je organizirana gotovo u tajnosti, bez crvenog tepiha i bez televizijskog prijenosa.

Naime, nakon kritika iz 2021. da su organizatori HFPA djelovali uz upitnu etičku politiku i bez članova crne boje kože, glumci, redatelji i filmski studiji ove su godine uglavnom odlučili zanemariti dodjelu Zlatnih globusa. Vidi se to i po društvenim mrežama. Nema previše čestitki ni komentara na Twitteru – ali jako je zanimljiva objava glumice Rachel Zegler, koja je dobila nagradu za najbolju filmsku glumicu u mjuziklu ili komediji. Ona je utjelovila Mariju u remakeu filma ‘Priča sa zapadne strane’, a napisala je kako je ulogu dobila 1. 9. 2019., a Zlatni globus 1. 9. 2022.

– Život je jako čudan – zaključila je.

Iako su odlučili ignorirati dodjelu nagrada, mnogi su ipak zaslužili da ih se proglasi najboljima, zbog toga što su i u vrijeme pandemije, kada im je bilo izrazito otežano djelovati, predano radili i trudili se dati sve od sebe kako bi samo na nekoliko minuta gledatelje iz stvarnog života odveli u neka nova i neistražena mjesta ili im jednostavno dali šansu da se opuste gledajući izmišljene živote fiktivnih likova.

Zlatni globus za najboljeg glumca u drami dobio je Will Smith za ulogu u filmu “Kralj Richard”. Najboljim glumcem u mjuziklu ili komediji proglašen je Andrew Garfield za ulogu u filmu “Tick, tick...BOOM”. Kipić za najbolju režiju stići će na adresu Jane Campion za film “The power of the dog”. Najbolji filmom na stanom jeziku proglašen je japanski “Drive my car”.

Jeremy Strong iz HBO-ove uspješnice ‘Nasljeđe’ proglašen je najboljim televizijskim glumcem, a najbolja televizijska glumica je Mj Rodriguez koja se proslavila ulogom Biance, šefice kuće Evangelista u seriji “Pose”.

Slavili su i u Koreji, jer je nagradu za sporednu ulogu u seriji ili filmu dobio Oh Yeong-su, glumac u jednoj od najpopularnijih serija ‘Igra lignje’, koja je prošle godine bila fenomen. U toj kategoriji slavila je i glumica Sarah Snook, koja je oduševila mnoge ulogom u seriji ‘Nasljeđe’. Upravo ta serija proglašena je i najboljom TV dramom.

Ni Kate Winslet koja je mnoge iznenadila ulogom u seriji ‘Mare of Easttown’ nije ostala bez nagrade – proglašena je najboljom glumicom u TV seriji ili filmu.

Hit crtić

Nije iznenađujuće ni da je Disneyev animirani hit “Encanto” proglašen najboljim u toj kategoriji. Mnogi su se pronašli u likovima iz filma u kojem je riječ o tinejdžerici koja živi u planinskom području Kolumbije i pokušava naći svoje mjesto u selu i obitelji, u svijetu u kojem svako dijete osim nje ima magične moći. Danima ne prestaju objave vezane za crtić, a često se odrasli ljudi poistovjećuju s riječima pjesama iz filma. “Encanto” je hit i na TikToku, a na YouTubeu spot za pjesmu ‘Surface Pressure’ broji gotovo 50 milijuna pregleda, dok je pjesmu ‘We Don’t Talk About Bruno” poslušalo 57 milijuna ljudi.

Naravno, pjevačica Billie Eilish i njezin brat Finneas O’Connell ni ovaj put nisu ostali bez nominacije koje skupljaju kao Pokemone, a nagradu su dobili za pjesmu ‘No Time to Die’ iz istoimenog filma o omiljenom tajnom agentu Jamesu Bondu.

