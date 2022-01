Ida Prester o putovanju iz Beograda za Zagreb: 'Ovo još nisam doživjela, sve trake pune, nema wc-a, nema dućana'

Pjevačica Ida Prester (43) često putuje na relaciji Zagreb-Beograd i Beograd-Zagreb i iako je već navikla na sve moguće situacije i scenarije ono što je jučer doživjela potpuno ju je iznenadilo. Anegdotu s jučerašnjeg putovanja kada se iz Beograda sa suprugom Ivanom Peševskim i sinovima Rokom i Rijom vraćala u Zagreb svojim je pratiteljima prepričala na Facebooku gdje i inače dijeli zanimljive crtice iz svakodnevnog života.

- Put iz Beograda za Zagreb, pun auto, s klincima. Ovo još nisam doživjela 😵‍💫Jučer smo na granici čekali točno 8 sati!!! Nemaš se gdje okrenuti ako odustaješ, sve trake pune, nema wc-a, nema dućana, djeca ko čimpanze u kavezu - napisala je Ida.

- Kad smo napokon dopuzali do srpske granice bilo je već 23:00, a skužili smo da ćemo morati čekati još bar 3 sata dok ne prođemo i hrvatsku, pa još 3 sata vožnje do Zagreba.Samo smo okrenuli auto i vratili nazad. Danas probamo opet. Sa snijegom koji je napadao ce sve bit još zabavnije Držite fige! - dodala je Prester.

Za kraj se u šaljivom tonu osvrnula i na svoju pjesmu koja je, kako kaže, nakon ovog putovanja dobila sasvim novi smisao. - Moja pjesmica ‘Koliko još’ dobila je sasvim novi smisao. Ne puštajte mi je neko vrijeme, hvala - zaključila je pjevačica.

Pjevačica se 2020. godine sa sinovima Rokom, Rijem i suprugom Vanijem preselila iz Beograda u Zagreb, a o preseljenju je tada progovorila i za Večernji list.

– Ma oni nisu ni skužili da su se ikamo preselili. Njima je to sve isti prostor. Imaju djeda i baku i tu i tamo ljudi govore istim jezikom, a i poznaju dobro Zagreb, puno smo putovali ovamo i dok nam je baza bila u Beogradu. Njima su oba grada dom. Sad kad smo većinom ovdje, sve praznike provodimo u Beogradu i družimo se sa srpskom stranom obitelji i ekipom iz beogradskog vrtića, s njima smo i na zimovanju i na ljetovanju. Jako nam je stalo da Roko i Rio dobro poznaju obje kulture, oba pisma, da vide najljepše od obje zemlje. To je veliko bogatstvo – rekla je Ida i dodala kako je pandemija koronavirusa itekako utjecala na njen život i rad.

- Prvo sam pala u depresiju, kao i dosta ljudi oko mene. Sve što znam raditi uključuje pozornicu i mikrofon, nisam znala što sad. Uz to je krenula i paranoja oko zdravlja, roditelja, budućnosti.. Grozan period. Sve te strahove, krize i fantazije sam prebacila na glazbu i počela pisati pjesme kao luda. To me spasilo, a vjerojatno su i ljudi prepoznali tu moju energiju u pjesmama, svi smo prošli kroz isto. Mislim da su kreativci najplodniji u najizazovnijim vremenima, kad su 'u bedu', što bi se reklo. Kad su sretni i kad je sve super - o čemu da se pjeva? O proljeću i jaglacima? - kazala je u listopadu prošle godine Ida.

