Obilježili su ga gay skandali i privatne tragedije, a glumac se sad nalazi usred još jedne

Američka glumica, supruga Johna Travolte i bivša manekenka Kelly Preston preminula je u nedjelju ujutro u dobi od 58 godina nakon dvogodišnje bitke s rakom. Vijest o njezinoj smrti objavili su u ponedjeljak ujutro strani mediji. “Ujutro 12. srpnja 2020. Kelly Preston, obožavana supruga i majka, preminula je nakon dvogodišnje borbe s karcinomom dojke”, objavili su predstavnici obitelji.

“Svoju privatnu borbu htjela je držati što dalje od javnosti. Neko vrijeme se liječila, a potporu su joj pružali obitelj i prijatelji...Bila je lijepa i draga duša koja se uvijek iskreno brinula o drugima i oživljavala sve što je dotaknula... Njezina obitelj trenutačno moli za razumijevanje i unaprijed zahvaljuje što poštujete njihovu potrebu za privatnošću u ovim izuzetno teškim trenucima”, dodali su. U ponedjeljak ujutro njezin suprug John Travolta također se o svemu oglasio na društvenim mrežama i na Instagramu svoje pratitelje obavijestio o velikoj tuzi kroz koju prolazi.

“Teška srca obavještavam vas da je moja lijepa supruga Kelly izgubila dvogodišnju bitku s rakom dojke. Bila je hrabra i borila se do kraja... Moja obitelj i ja zauvijek ćemo biti zahvalni njezinim liječnicima i medicinskim sestrama koji su joj pomagali, kao i njezinim prijateljima i voljenima koji su bili uz nju... Njezinu ljubav i život uvijek ćemo pamtiti...”, napisao je njezin shrvani suprug i dodao kako će uzeti malo vremena kako bi bio uz svoju djecu koja su izgubila majku te unaprijed zamolio fanovima da mu oproste ako ga baš ne bude na društvenim mrežama.

“Ali, molim vas, znajte da ću osjećati svu vašu ljubav koju ćete nam slati u tjednima i mjesecima dok se budemo oporavljali i liječili rane od ovog gubitka”, napisao je John. Preston i Travolta u braku su od 1991. godine i imaju troje djece, 20-godišnju kćer Ellu, 9-godišnjeg sina Benjamina, a dvije godine nakon vjenčanja, 1993., dobili su svog prvog sina Jetta koji je tragično preminuo od autizma u dobi od 16 godina.

Jettovu smrt roditelji su teško podnijeli. 16-godišnji dječak preminuo je nakon što je doživio napadaj dok je obitelj bila na odmoru na Bahamima. Jett se srušio i udario glavom o rub kade dok su njegovi roditelji slavili Novu godinu u hotelu. Bez svijesti pronašla ga je sobarica koja je odmah pozvala hitnu pomoć, no nažalost, nije mu bilo spasa.

Foto: Instagram

Njegova obitelj, posebno Kelly i John, našli su se na udaru kritika jer nisu bili s njim u trenutku kada je imao napadaj, a mnogi su smatrali i da mu oni nisu uspjeli pružiti cjelodnevnu brigu i nadzor s obzirom na njegovo stanje i njihovu prezaposlenost.

John i Kelly završili su i na sudu jer je vozač hitne pomoći tvrdio da je Travolta želio da sina prevezu u medicinski centar na Floridi, a ne u bolnicu koja je bila udaljena samo 15 minuta. Glumac je potom optužio vozača da ga je ucjenjivao i spletkario, ali je uskoro odustao od cijelog slučaja i rekao da samo želi da mu obitelj normalno nastavi sa životom nakon strašne obiteljske tragedije.

Slavnom hollywoodskom glumcu to nije bio prvi skandal. Naime, jedan fizioterapeut koji je poznat u hollywoodskim krugovima optužio ga je da ga je pipao kada je imao samo 21 godinu. Travolta je negirao optužbe, ali se uskoro pojavio još jedan fizioterapeut s identičnom pričom. Međutim, obojica su brzo ipak povukla optužbe. Nedugo zatim stigle su i tvrdnje njihova privatnog pilota Douglasa Gotterba da su on i glumac bili u vezi, no glumac je i to negirao.

Zbog toga su počele kružiti glasine da je Travolta zapravo homoseksualac i da mu je Kelly služila samo za prikrivanje prave istine, ali on to nikada nije komentirao. Nakon optužbi fizioterapeuta, objavljena je fotografija na kojoj se glumac ljubi u usta s pripadnikom svog osiguranja.

Također, već godinama Hollywoodom kola trač da je Travolta 35 godina u tajnoj vezi s Tomom Cruiseom. Trač su potkrijepili činjenicama da su i Travolta i Kelly posvećeni kontroverznoj Crkvi scijentologije, kao i Tom Cruise, te da im je ona vrlo važan dio života, a glumac je u nekoliko navrata rekao kako mu je upravo Crkva pomogla suočiti se sa smrću sina.

Nadalje, John Travolta navodno je pokušao oralno zadovoljiti kolegu glumca Jeffa Conawaya dok je ovaj spavao, a optužbe je prije nekoliko godina iznijela Jeffova supruga Vikki Lizzi. Problem je u tome što Conaway to nije želio, tvrdi njegova bivša zaručnica. Incident se navodno dogodio 90-ih u kući Jeffa Conawaya. Vikki je tvrdila da je to što se dogodilo te noći toliko uznemirilo njezina bivšeg partnera da je okončao dugogodišnje prijateljstvo s tada već velikom filmskom zvijezdom. Kazala je tada i da je Conaway, koji je nastupao s Travoltom na Broadwayu i prije nego su se pojavili zajedno na filmu, o tome pisao i u svom oproštajnom pismu 2006., kada je pokušao počiniti samoubojstvo.

Zbog brojnih glasina i optužbi zbog kojih su oči javnosti bile uprte u ovaj par, mnogi tvrde da je njihov brak bio jedan od najkontroverznijih u Hollywoodu, no čini se da ništa nije uzdrmalo njihovu dugogodišnju ljubav.

