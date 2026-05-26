Neočekivan odgovor! Glumica iz 'Charliejevih anđela' (80) podijelila tajnu svojeg mladolikog izgleda

Jaclyn Smith podijelila je nesvakidašnji recept za ljepotu. Glumica, koja je u osamdesetoj godini života, otkrila je svoju formulu na svečanosti Paley Honors održanoj 14. svibnja u New Yorku, gdje se pojavila u društvu nekadašnje kolegice Kate Jackson. Na crvenom tepihu hotela The Plaza, novinari Fox Newsa zanimali su se za tajnu njezina mladolikog izgleda, na što je ona neočekivano odgovorila kako je ključ u zdravom životu i osjećaju voljenosti.

Smith, koja je od 1997. godine u braku s kirurgom Bradom Allenom, istaknula je medijima kako ima najbolju obitelj na svijetu uz koju je odrasla, uključujući divnog supruga, dvoje prekrasne djece i tri unuke. Televizijska legenda dodala je kako od toga ne može biti bolje te da se za nju sve u konačnici svodi na ljubav i obitelj. Svečana večer na kojoj je Smith iznijela svoj savjet poslužila je i kao proslava 50. obljetnice kultne serije "Charlijevi anđeli", koja se emitirala od 1976. do 1981. godine. Glumica je kasnije na Instagramu objavila fotografije s događaja, među kojima su i one na kojima pozira sa 77-godišnjom Kate Jackson.

Uz fotografije je napisala kako su ona i Kate imale sreću prisustvovati i primiti tu počast u ime svoje obitelji iz "Charlijevih anđela", nastavljajući tako proslavu jubileja serije. Naglasila je kako riječ "zahvalnost" ne može ni približno opisati njezine osjećaje zbog toga što je bila i što je i dalje dio te ostavštine. Jackson i Smith glumile su uz pokojnu Farrah Fawcett u izvornoj postavi serije 1976. godine. Nakon što je Fawcett otišla na kraju prve sezone, njezino je mjesto zauzela Cheryl Ladd, koja je u projektu ostala do samog završetka 1981. godine.

Ponovni susret Smith i Jackson dogodio se samo nekoliko tjedana nakon što su se njih dvije, zajedno sa 74-godišnjom Cheryl Ladd, okupile u Los Angelesu 6. travnja na PaleyFestu kako bi također obilježile pola stoljeća serije. Otkrivanje tajne ljepote prethodi objavi njezinih memoara pod naslovom "Nekoć sam poznavala tipa po imenu Charlie" (Once I Knew a Guy Named Charlie), koji bi se u knjižarama trebali pojaviti u rujnu.

Zvijezda "Charlijevih anđela" ranije je za People pojasnila razloge pisanja knjige. Navela je kako su je ljudi često tražili da podijeli priče iza kulisa, kojih će na stranicama knjige biti mnogo, no istaknula je i drugi cilj, želju da konačno dopusti drugima da upoznaju djevojku koja se skriva iza te javne slike. Ta slika obuhvaća i njezin status modne ikone koji je, zajedno s kolegicama, gradila tijekom i nakon snimanja serije. Na dodjeli Paley Honors, novinari Fox Newsa pitali su je je li na samom početku bila svjesna da postaje modna ikona. Odgovorila je kako u početku nije bila svjesna, ali smatra da su utrle put glamuru i drugačijem pogledu na žene, čime su na neki način prokrčile put novim ženskim ulogama.