Kako Victoria Beckham održava liniju već desetljećima? Tajnu otkrio njezin suprug

Pjevačica i modna dizajnerica Victoria Beckham desetljećima već njeguje vitku liniju i to zahvaljujući tjelovježbi i posebnoj pozornosti koju pridaje prehrani. Ova 52-godišnja majka četvero djece ranije je ispričala kako se trudi biti "disciplinirana" u prehrani. "Pokušavam biti prilično disciplinirana u načinu na koji jedem. Hranim se zaista zdravo, volim japansku hranu, puno ribe, bilo koju vrstu ribe, bilo koju vrstu povrća, puno voća i slične stvari", objasnila je još 2008. godine.

Nedavno je otkrila da je smanjila unos voća jer joj uzrokuje nadutost, ali je podijelila što i dalje jede. "Fleksibilna sam što se tiče hrane, jer David i ja smo vrlo društveni i volimo jesti vani. Ali kad se hranim pravilno, vidim razliku na svojoj koži - oči su mi bjelje i sjajnije i imam puno više energije.

Jedem puno svježe ribe, svježeg povrća i salata, kao i sjemenki i orašastih plodova. Volim i voće, ali ne jedem ga previše jer se od njega mogu osjećati prilično napuhnuto. Disciplinirana sam s prehranom - tako izvlačim najviše iz svog tijela", rekla je 2020. godine.

Njezin suprug, 51-godišnji David Beckham, kaže da, dok on zna biti "emotivan" s hranom i vinom, njegova supruga "jede istu stvar posljednjih 25 godina". U podcastu "River Cafe Table 4" ispričao je: "Kad jedem nešto odlično, želim da svi to probaju. Nažalost, oženjen sam osobom koja posljednjih 25 godina jede istu stvar. Otkako sam upoznao Victoriju, ona jede samo ribu s grila i povrće kuhano na pari. Vrlo rijetko će od toga odstupiti."

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Podijelio je i sjećanje na rijedak trenutak kada je njegova supruga odstupila od uobičajene prehrane. "Jedini put kad je podijelila nešto s mog tanjura bilo je dok je bila trudna s Harper i to je bila najnevjerojatnija stvar. Bila je to jedna od mojih najdražih večeri. Ne mogu se sjetiti što je to bilo, ali znam da to otad više nije jela", rekao je.

Podsjetimo, bračni par u posljednje vrijeme privlači pozornost zbog druge stvari. Naime, prisutan je raskol u obitelji, otkad se njihov najstariji sin Brooklyn oženio te preselio i više ne želi imati kontakt s njima. To je potaknulo brojna šuškanja, a oni sami nisu htjeli komentirati što se zapravo događa te što stoji iza toga.