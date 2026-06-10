Optužen je za ubojstvo majke i oca, a sada sin slavnog redatelja traži njihove milijune za obranu

Nick Reiner, koji se suočava s optužbama za ubojstvo svojih roditelja, redatelja Roba Reinera i Michele Singer Reiner, zatražio je od suda u Kaliforniji isplatu dijela sredstava iz zaklade osnovane na njegovo ime. Prema sudskim spisima, Reiner tvrdi da mu još nije isplaćen dio sredstava na koji je imao pravo po navršenju 30. godine života, iako je sada 32-godišnjak. U zahtjevu se navodi da vrijednost zaklade premašuje 1,5 milijuna dolara. Dokument ističe da su Rob i Michele Reiner za svakog od svoje djece osnovali zaseban fond. Prema uvjetima Nickova fonda, polovica sredstava trebala mu je biti isplaćena kada navrši 30 godina, dok bi ostatak trebao dobiti s 35 godina. Reiner je optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja povezano sa smrću njegovih roditelja u prosincu 2025. godine. Izjasnio se da nije kriv.

U Nickovom zahtjevu sudu se navodi da je aktualni upravitelj zaklade odbijao isplatu sredstava pozivajući se, među ostalim, na zabrinutost oko Reinerove sposobnosti upravljanja novcem. Reinerovi odvjetnici tvrde da takve tvrdnje nisu potkrijepljene dokazima te naglašavaju da ne postoji sudska odluka kojom bi on bio proglašen nesposobnim. Zahtjevom se traži hitna isplata prve polovice sredstava kako bi Reiner mogao podmiriti troškove pravne obrane te financirati svoj zatvorski račun za kupnju osnovnih potrepština poput higijenskih proizvoda i odjeće.

Njegovi zastupnici tvrde da zaklada ne ostavlja upravitelju diskrecijsko pravo da uskrati predviđene isplate na temelju procjene o tome kako će korisnik trošiti novac. Također navode da je upravitelj, prema njihovu tumačenju, nema ovlasti zadržati sredstva, već eventualno prilagoditi način njihove isplate. U zahtjevu se ističe i da je Reiner ostao bez privatnog odvjetnika nakon što je odvjetnik Alan Jackson početkom siječnja 2026. odustao od zastupanja zbog nedostatka dostupnih sredstava za financiranje obrane. Reiner sada ima javnu braniteljicu Kimberly Greene.