Pomoćnik Matthewa Perryja ide iza rešetaka: Ubrizgavao mu ketamin pa ga ostavio da umre u jacuzziju

Pomoćnik pokojnog glumca Matthewa Perryja, Kenneth Iwamasa, osuđen je na 41 mjesec zatvora zbog svoje uloge u smrti slavnog glumca, čime je zaključen višegodišnji sudski postupak koji je potresao Hollywood. Iwamasa (60), koji je živio s Perryjem i radio kao njegov osobni asistent, priznao je da je glumcu ubrizgavao ketamin, iako nije imao nikakvu medicinsku stručnost. Tužitelji su naveli da je zajedno s dvojicom liječnika osigurao Perryju više od 50 tisuća dolara vrijednosti ketamina u tjednima prije njegove smrti.

Perry je pronađen mrtav u jacuzziju svoje kuće u Los Angelesu u listopadu 2023. godine. Obdukcija je pokazala da je preminuo od akutnih učinaka ketamina, dok je utapanje navedeno kao jedan od čimbenika smrti. Iwamasa je još u kolovozu 2024. priznao krivnju za zavjeru s ciljem distribucije ketamina koja je rezultirala smrću. Uz zatvorsku kaznu dobio je i dvije godine nadziranog puštanja na slobodu te novčanu kaznu od 10 tisuća dolara.

Sutkinja Sherilyn Peace Garnett tijekom izricanja presude naglasila je kako je Iwamasa bio potpuno svjestan Perryjeve dugogodišnje borbe s ovisnošću, ali mu je unatoč tome nastavio nabavljati i davati ketamin. Posebno je istaknula da je nakon glumčeve smrti pokušao prikriti dokaze i lagao policiji o svojoj ulozi. "Znali ste za njegov problem s ovisnošću. Znali ste da nije smio uzimati ketamin u količinama koje je uzimao", rekla je sutkinja. Dodala je kako je njegovo ponašanje na dan Perryjeve smrti bilo “krajnje neodgovorno”, istaknuvši da je glumcu dao veliku dozu droge i potom ga ostavio samog. Na sudu se Iwamasa okrenuo prema Perryjevoj obitelji i uputio im emotivnu ispriku. "Strašno mi je žao. Zauvijek ću žaliti zbog ilegalnih postupaka koje sam počinio. To ću nositi sa sobom do groba", rekao je.

Perryjeva obitelj u pismima sudu nije skrivala ogorčenje. Njegova sestra Caitlin Morrison poručila je da nema “nimalo suosjećanja” prema Iwamasi, tvrdeći da je napustio ranjivu osobu u opasnoj situaciji. Majka Suzanne Morrison napisala je da je upravo Iwamasin najvažniji zadatak bio štititi njezina sina i pomoći mu da ostane trijezan. "Umjesto da ga zaštiti, pomagao je u ilegalnom uzimanju droge i tražio nove izvore opskrbe. Vjerovali smo čovjeku bez savjesti, a moj sin je platio cijenu", napisala je.

Iwamasa je bio posljednji od petero optuženih kojima je izrečena presuda u ovom slučaju. Ranije je Jasveen Sangha, poznata pod nadimkom “Ketamine Queen”, osuđena na 15 godina zatvora zbog prodaje droge koja je dovela do Perryjeve smrti. Liječnik Salvador Plasencia dobio je dvije i pol godine zatvora, dok je liječnik Mark Chavez osuđen na osam mjeseci kućnog pritvora i tri godine nadzora. Erik Fleming, koji je nabavljao drogu od Sanghe, osuđen je na dvije godine zatvora.