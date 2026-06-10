Slavni glumac opisao noćnu moru svakog roditelja tijekom putovanja s djecom: 'Bilo je kao u paklu'

Slavni glumac Chris Hemsworth poznat je kao legendarni Thor, no nedavno je pokazao i da je brižan otac. Govoreći za Harper's Bazaar Arabia u intervjuu objavljenom na Instagramu odgovarao je na niz brzih pitanja vezanih uz odmor zajedno sa svojom suprugom Elsom Pataky (49). Na pitanje tko bi najvjerojatnije zaboravio putovnicu, oboje su pokazali jedno na drugo, prije nego što je glumac iz Thora priznao: “Jednom sam stvarno otišao na aerodrom i imao sam putovnicu svoje kćeri umjesto sinove. Pomalo sliče,” dodao je, na što je manekenka i glumica Pataky uzvratila: “Ne sliče.”

Stvar je postala još komičnija kad je Hemsworth, ne odustajući, pokušao uvjeriti osiguranje da je sve u redu. "Pokazivao sam na sliku i govorio im: 'Ovo je ona'. Gledali su me i rekli: 'Gospodine, to je dječak'. Da, nije upalilo", zaključio je. No, fijasko s putovnicom bio je tek zagrijavanje za ono što je sam Hemsworth opisao kao "putovanje iz pakla". Let iz Australije za London, iscrpljujuće 30-satno putovanje, pretvorio se u agoniju za cijelu obitelj i ostale putnike. Njegova kći India Rose, tada trogodišnjakinja, i jednogodišnji blizanci Tristan i Sasha, bili su bolesni. "Doslovno su se izmjenjivali u vrištanju. Jedan bi završio, pogledao drugoga i kao da bi mu rekao: ‘Ja sam gotov, hoćeš ti sad?’ I onda bi krenulo: ‘Waaaah!’", slikovito je opisao. Pritisak je bio golem. "Činilo se kao da nas cijela kabina želi izbaciti", priznao je, pokazujući da se i najseksi muškarac svijeta osjeća bespomoćno pred dječjim plačem.

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Ovakvi kaotični trenuci posljedica su svjesne odluke koju su Hemsworth i Pataky donijeli prije desetak godina. Umorni od života pod opsadom paparazza u Los Angelesu, preselili su se u Hemsworthovu rodnu Australiju, točnije u Byron Bay. Cilj je bio jednostavan: omogućiti svojoj djeci odrastanje daleko od holivudske mašinerije, u okruženju gdje mogu biti samo djeca. Iako je njegova supruga Elsa, Španjolka, u početku bila skeptična zbog kiše, brzo je osjetila "nešto posebno" u vezi s tim mjestom. "Odmah je rekla: ‘Ovo bi mogla biti najbolja odluka koju smo ikad donijeli’", prisjetio se glumac. Ta odluka definirala je njihov obiteljski život i postavila temelje za odgoj usmjeren na prirodu.

Život u Byron Bayu, surferskom raju, upravo je onakav kakvim su ga zamišljali. Njihova svakodnevica, umjesto premijera i crvenih tepiha, ispunjena je aktivnostima na otvorenom. "Imamo veliko imanje, farmu s konjima, a naša djeca surfaju, pecaju i voze motore po cijele dane. A i mi radimo uglavnom isto", otkrio je Hemsworth. Ta strast prema surfanju postala je središnji dio njihovog obiteljskog života. Glumac, i sam strastveni surfer, s ponosom dijeli fotografije s oceana, ali nedavno je priznao da su ga sinovi počeli nadmašivati. "Osjećaj je kao da se preko noći sve promijenilo. Od toga da sam ih ja učio surfati do toga da se zbog njih osjećam potpuno neadekvatno dok dominiraju valovima s takvim samopouzdanjem", našalio se.

Iako su se preseljenjem u Australiju riješili velikog dijela medijskog pritiska, potpuna anonimnost za obitelj Hemsworth je nemoguća. Svjesni su opasnosti izlaganja djece javnosti, stoga oprezno balansiraju između dijeljenja obiteljskih trenutaka i zaštite privatnosti. Na društvenim mrežama rijetko pokazuju lica svoje djece, a Hemsworth odlučno odbija ponude koje bi uključivale "prodaju" obiteljske intime. "Vrlo sam oprezan po pitanju iskorištavanja. Nudili su nam stvari poput: 'Reklamirajte taj i taj proizvod uz obiteljsku večeru'. Nema šanse", kategoričan je. Koliko je zaštitnički nastrojen, pokazuje i incident s paparazzima. Dok je bio s djecom na plaži, primijetio je fotografe, no ignorirao ih je sve dok jedan od sinova nije skinuo kupaće gaćice. "Bio je gol, a ja pogledam i vidim da oni i dalje fotografiraju. Potrčao sam prema njima i vrlo oštro rekao: 'Nemojte se usuditi'. Bio sam blizu toga da im uništim kameru", ispričao je.

Ta zaštitnička crta pomiješana je s nevjerojatnom posvećenošću. Možda najbolji primjer toga je anegdota sa sportskog dana u školi njegove kćeri. Hemsworth je sudjelovao u utrci očeva i, nimalo iznenađujuće, pobijedio. Njegova reakcija bila je čista euforija. "Obuzeo me val nirvane. Okrenem se i pitam: 'Gdje mi je kći?' A ona kaže: 'Tata, jesi li pobijedio?' Ja joj odgovaram: 'Jesam li pobijedio?! Zar nisi vidjela?!' Dali su mi naljepnicu za prvo mjesto", ponosno je prepričao. Njegova supruga Elsa kasnije je komentirala kako ga nikada nije vidjela toliko uzbuđenog, čak ni kad bi dobio veliku filmsku ulogu. "To je vjerojatno jedna od najboljih stvari koje su mu se dogodile u životu", rekla je kroz smijeh.