BIVŠA NATJECATELJICA

Zgodna Mia iz 'Gospodina Savršenog' nakon realityja slavi veliki uspjeh: 'Čestitam od srca, svaka ti čast '

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 00:09

S osmijehom na licu, odjevena u elegantno crno odijelo ispod svečane toge, jasno je dala do znanja da je završila još jedno važno poglavlje u svom obrazovanju. Uz objavu je kratko napisala: "Još jedna", čime je potvrdila da je njezina impresivna biografija sada bogatija za novu akademsku titulu

Influencerica i bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' Mia Miškulin sa svojim je pratiteljima podijelila sretnu vijest. Na nizu fotografija objavljenih na Instagramu, Mia pozira ponosno držeći diplomu i buket cvijeća ispred zgrade Poslovnog veleučilišta u Zagrebu. S osmijehom na licu, odjevena u elegantno crno odijelo ispod svečane toge, jasno je dala do znanja da je završila još jedno važno poglavlje u svom obrazovanju. Uz objavu je kratko napisala: "Još jedna", čime je potvrdila da je njezina impresivna biografija sada bogatija za novu akademsku titulu.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji, prijatelji i kolege požurili su joj uputiti čestitke u komentarima. Poruke poput "Čestitam od srca", "Svaka ti čast Mia" i "Bravo trenerice" samo su neke od brojnih koje su preplavile njezin profil, pokazujući koliko je njezina zajednica podržava u svim životnim uspjesima. Njezin trud i predanost očito su prepoznati, a mnogi su istaknuli kako je inspiracija mladim ljudima koji žele graditi karijeru na više polja istovremeno.

Ovaj akademski uspjeh dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za Miju Miškulin. Prošle godine gledali smo je u popularnom reality showu Gospodin Savršeni, gdje je stekla simpatije šire publike, a otad ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Osim što je certificirana fitness trenerica s bazom klijenata u Zagrebu i online programima, Mia (@miamiskulin) je i osnivačica vlastitog modnog brenda Adores, koji je pokrenula prije nekoliko godina.

Njezina nova diploma s Poslovnog veleučilišta savršeno se nadopunjuje s prethodno stečenom titulom prvostupnice odnosa s javnošću i medija, ali i s njezinim poduzetničkim ambicijama. Dokaz je to da Mia, unatoč pretrpanom rasporedu koji uključuje vođenje poslovanja, treniranje i kreiranje sadržaja za društvene mreže, ne zanemaruje formalno obrazovanje. Samo mjesec dana prije diplome, početkom godine, boravila je u Dubaiju, odakle je redovito objavljivala atraktivne fotografije, a sada je fokus ponovno prebacila na profesionalni razvoj u Hrvatskoj.

