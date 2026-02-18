Dečko ju ostavio na Valentinovo jer je 'previše jela': Prava istina je puno gora i sramotnija

Priča koja se svake godine ponovno pojavi u tjednu nakon Valentinova započela je s objavom shrvane dvadesetsedmogodišnjakinje. Nakon sedam mjeseci veze koju je opisala kao "najsretniju ikad", veselila se prvom zajedničkom Danu zaljubljenih sa svojim dečkom. Isplanirala je savršenu večer, rezervirala njihov omiljeni restoran sa steakovima i kupila mu skupi poklon koji je dugo želio, Apple Watch. Budući da je on bio student, a ona zaposlena, preuzela je trošak večere, što joj nije predstavljalo problem.

Večer je krenula idilično, no raspoloženje se naglo promijenilo tijekom obroka. Žena, koja je prirodno vitka i zbog brzog metabolizma mora jesti više kako bi održala zdravu tjelesnu težinu, naručila je salatu, glavno jelo i nekoliko priloga. Njezin dečko pojeo je tek juhu i polovicu svog lososa te je postajao sve nervozniji i distanciraniji. Večer je naglo prekinuo pod izlikom umora, a sljedećeg joj je jutra poslao poruku. Priznao je da nije bio bolestan, već da mu se "zgadilo" koliko je pojela, nazvavši je odvratnom i neprivlačnom. Nekoliko sati kasnije, prekinuo je vezu.

Uništena i zbunjena, žena se obratila Redditu za savjet, no prava drama uslijedila je u ažuriranju priče. Kada se našla s bivšim dečkom kako bi mu vratila stvari, on je priznao pravi razlog prekida. "Negiranje" zbog hrane bila je samo okrutna izlika. Priznao je da ju je već neko vrijeme varao s kolegicom s fakulteta i da je za Valentinovo imao "dvostruku rezervaciju", s kasnijom večerom zakazanom s drugom djevojkom. To je bio pravi razlog zašto je jeo tako malo i tražio način da što prije pobjegne.

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu

Kao sol na ranu došao je detalj koji je razbjesnio cijelu Reddit zajednicu. Kada ga je pitala hoće li vratiti Apple Watch koji mu je poklonila samo nekoliko sati prije nego što je iscenirao prekid, hladno je odbio. Rekao je da je to bio poklon i da ga namjerava zadržati, što je i učinio. Komentari su eksplodirali od bijesa. "Dvostruko je bukirao Valentinovo, posramio ju je zbog jela I zadržao sat? Kakav potpuni šupak", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio tisuće glasova. Drugi su bili još slikovitiji, poželjevši mu da "stane na Lego kockicu svako jutro". Mnogi su zaključili da je cijeli scenarij bio isplaniran kako bi dobio skupi poklon prije nego što okonča vezu.

Ova priča savršen je primjer onoga što se na internetu naziva pričom o "izbjegnutom metku" (eng. dodged bullet), gdje osoba nakon bolnog prekida shvati da je partner bio daleko gori nego što je mislila. Psiholozi ističu kako je posramljivanje zbog hrane često taktika emocionalne kontrole i manipulacije, a u ovom slučaju poslužilo je kao "izgovor za jednokratnu upotrebu". Njegov potez klasičan je primjer kako se krivnja za prekid pokušava prebaciti na žrtvu kako bi se izbjeglo priznanje vlastite nevjere.

Stručnjaci za veze ističu da se ovakve situacije često događaju upravo u tjednu nakon Valentinova, koji funkcionira kao "test za vezu". Pritisak praznika tjera parove da se suoče s istinom, što dovodi do porasta prekida. Bivši dečko iz ove priče iskoristio je takozvanu "izlaznu strategiju za Valentinovo", čekajući da prođe praznik kako ne bi ispao negativac, da bi potom iskoristio okrutnu laž za prekid. Iako je pravno bio u pravu zadržati sat, jer se darovi za blagdane smatraju "apsolutnim poklonom", njegovi postupci ostaju moralno upitni i služe kao vječni podsjetnik na Redditu o tome kako ponekad najgori trenuci otkriju da ste se spasili od nečeg puno goreg.