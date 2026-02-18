Političarku zovu 'modernom Barbie lutkom', ljubila je 4 godine mlađeg, a Hrvati ju pamte po ovome

Talijanska premijerka Giorgia Meloni (49) posljednjih tjedana jedno je od najistaknutijih lica u globalnoj politici, a pozornost je privukla uvođenjem novih mjera u borbi protiv kriminala i javnih nereda u Italiji. Meloni, koju zbog izgleda nazivaju 'modernom Barbie lutkom', posebna je po tome što je u listopadu 2022. godine postala prva žena na čelu talijanske vlade, predvodeći desnu koaliciju. Njezin politički uspon, obilježen čvrstim konzervativnim stavovima i kontroverzama, privukao je pozornost svjetske javnosti.

Odrastajući u rimskoj radničkoj četvrti Garbatella, Giorgiju je odgajala samohrana majka nakon što je otac napustio obitelj, a u svijet politike zakoračila je poprilično rano. Sa samo 15 godina pridružila se podmlatku neofašističkog Talijanskog socijalnog pokreta (MSI), čime je započeo njezin strelovit uspon. Svojom odlučnošću i retorikom brzo se probijala kroz političke redove, pa je već 2006. godine postala najmlađa potpredsjednica Zastupničkog doma talijanskog parlamenta.

Vrhunac njezine rane karijere dogodio se 2008. godine kada ju je tadašnji talijanski premijer Silvio Berlusconi imenovao ministricom mladeži. S 31 godinom postala je najmlađa osoba na ministarskoj funkciji u povijesti ujedinjene Italije, no njezin pravi politički proboj uslijedio je tek kasnije. Godine 2012. suosnovala je stranku Braća Italije (Fratelli d'Italia), čija je predsjednica postala dvije godine kasnije. Stranku je izgradila na temeljima nacionalizma i konzervativizma, a njezina popularnost rasla je iz izbora u izbore, kulminiravši trijumfom 2022. godine.

Njezina politička ideologija sažeta je u motu "Bog, domovina, obitelj". Meloni se zalaže za strogu kontrolu imigracije, zaštitu tradicionalnih obiteljskih vrijednosti te se protivi, kako kaže, "rodnoj ideologiji" i pravima istospolnih parova na roditeljstvo. Iako je kritičari često povezuju s postfašističkim korijenima njezine stranke, što ona odlučno odbacuje tvrdeći da je desnica fašizam ostavila povijesti, takvi su je stavovi u medijima etiketirali kao "modernu fašisticu". U Hrvatskoj je pak ostala zapamćena po ranijim izjavama o Istri i Dalmaciji, koje su mnogi protumačili kao iredentističke.

Svoj život i politička uvjerenja opisala je u autobiografskom bestseleru "Io sono Giorgia" (Ja sam Giorgia). Izvan politike, majka je kćeri Ginevre, koju je dobila s bivšim partnerom, četiri godine mlađim novinarom Andreom Giambrunom, od kojeg se razišla 2023. godine. - Moja veza s Andreom, koja je trajala gotovo deset godina, ovdje završava. Putovi su nam se već neko vrijeme razilazili i došlo je vrijeme da to priznamo. Zahvaljujem mu na prekrasnim godinama koje smo proveli zajedno, na poteškoćama kroz koje smo prošli i na tome što mi je dao najvažniju stvar u životu, a to je naša kći Ginevra - napisala je tad na društvenim mrežama.